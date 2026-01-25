विज्ञापन

'पिंकी बुआ' ने बताया क्यों छोड़ा 'द कपिल शर्मा शो', कपिल शर्मा से लड़ाई पर उपासना सिंह बोलीं- चैनल बदले और...

द कपिल शर्मा शो में पिंकी बुआ के किरदार में एक्ट्रेस उपासना सिंह काफी फेमस हुईं. हालांकि द ग्रेट इंडियन कपिल शो में वह इसके बाद नजर नहीं आईं. 

Read Time: 2 mins
Share
'पिंकी बुआ' ने बताया क्यों छोड़ा 'द कपिल शर्मा शो', कपिल शर्मा से लड़ाई पर उपासना सिंह बोलीं- चैनल बदले और...
कपिल शर्मा के शो में नजर आती थीं उपासना सिंह

बॉलीवुड एक्ट्रेस उपासना सिंह, जिन्हें द कपिल शर्मा शो में कॉमेडियन कपिल शर्मा की बुआ के रोल में जाना जाता है. उन्होंने हाल ही में कॉमेडी शो से दूरी पर बात की और बताया कि कपिल शर्मा के साथ उनका कोई झगड़ा नहीं था. इसके साथ ही उन्होंने लड़ाई की खबरों पर विराम लगाया है. आईएनएस को दिए इंटरव्यू में उपासना ने कहा, कपिल उनके लिए छोटे भाई रहेंगे.  एक्ट्रेस ने कहा, मेरे लिए कपिल आज भी मेरे छोटे भाई की तरह है. हम एक-दूसरे से बात करते हैं और हमारा एक अच्छा बॉन्ड है. अगर उन्हें शो में मेरी जरुरत होगी और मुझे कैरेक्टर पसंद आएगा तो मैं जरुर जाऊंगी. 

शो में अपनी जर्नी को लेकर एक्ट्रेस ने कहा कि ढाई साल तक टीम टीआरपी चार्ट्स में टॉप पर रही है. उन्होंने कहा, लोगों ने मेरे कैरेक्टर को काफी पसंद किया. मैं जग बुआ और बाद में पिंकी पुआ बन गई और दोनों को ऑडियंस का खूब प्यार मिला. वहीं उन्होंने यह भी बताया कि जब कपिल शर्मा ने चैनल बदले और उनका पार्ट दोबारा करने का ऑफर किया तो मैं थोड़े समय के लिए लौटी लेकिन यह क्रिएटिवली सक्सेस नहीं हुआ. 

उपासना सिंह ने कहा, कपिल उस समय फिल्म कमिटमेंट्स को लेकर काफी बिजी थी और मेरे कैरेक्टर से डील करने के लिए उसके पास वक्त नहीं था. इसकी वजह से मैं एक्टर के तौर पर संतुष्ट नहीं थी. भगवान ने मेरे लिए जो भी लिखा है मैं वह करुंगी. 

वर्कफ्रंट की बात करें तो उपासना सिंह 90 के दशक में कई बॉलीवुड फिल्मों में नजर आ चुकी हैं. जबकि उन्हें इन दिनों पंजाबी फिल्मों में देखा जाता है और काफी पसंद किया जाता है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Upasana Singh, Pinky Bua, Upasana Singh Show, Upasana Singh Kapil Sharma
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com