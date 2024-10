सुरभि ज्योति की शादी में आशा नेगी और रित्विक धनजानी दिखे साथ, वायरल हुई तस्वीरें और वीडियो देख फैंस बोले- पवित्र रिश्ता फिर...

पवित्र रिश्ता को स्टार्स आशा नेगी और रित्विक धनजानी टीवी के पॉपुलर कपल्स में से एक रहे हैं, जिन्होंने एक-दूसरे को 9 साल तक डेट किया. लेकिन अचानक ब्रेकअप की खबर से फैंस का दिल तोड़ दिया. हालांकि फैंस दुआ करते हैं कि दोनों वापस आ जाएं. लेकिन एक्ट्रेस सुरभि ज्योति की शादी में फैंस का ये सपना कुछ कुछ पूरा होता दिख रहा है क्योंकि रित्विक और आशा एक्ट्रेस की शादी में जमकर मस्ती और डांस करते हुए नजर आ रहे हैं. इसके चलते वीडियो और तस्वीरें वायरल होती दिख रही हैं.

सामने आए वीडियो में रित्विक धनजानी को आशा नेगी के कान में कुछ कहते हुए देखा जा सकता है. इसके अलावा एक वीडियो में दोनों साथ में डांस करते हुए भी नजर आ रहे हैं, जिसे देखकर फैंस का दिल एक बार फिर दोनों को साथ देखने के लिए धड़का है. एक यूजर ने लिखा, पवित्र रिश्तो एक बार फिर पूरा होगा. दूसरे यूजर ने लिखा दोनों को साथ होना चाहिए. वहीं कुछ फैंस ने हार्ट की इमोजी शेयर कर रिएक्शन दिया है.

SOMEONE SAID ITS GIVING ASYA SANGEET VIBES. AND NOW I CANT THINK ABOUT ANYTHING ELSE https://t.co/TlW3RUuYYF