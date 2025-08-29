विज्ञापन

गणेश चतुर्थी पर इमोशनल दिखे पराग त्यागी, पत्नी शेफाली जरीवाला की मौत के बाद पूरी की अंतिम इच्छा

टीवी एक्टर पराग त्यागी अपनी पत्नी शेफाली जरीवाला को खोने के बाद गहरे सदमे से गुजर रहे हैं. शेफाली को दुनिया छोड़े दो महीने हो चुके हैं, लेकिन पराग के दिल में उनकी यादें आज भी जिंदा हैं.

शेफाली के बिना पराग ने मनाई गणेश चतुर्थी
नई दिल्ली:

वो हर पल उन्हें महसूस करते हैं और उनकी पसंद व ख्वाहिशों को पूरा करने की कोशिश करते रहते हैं. कुछ समय पहले ही पराग ने अपनी दिवंगत पत्नी की तस्वीर का टैटू अपने सीने पर बनवाया था, ताकि वो हमेशा उनके करीब रहें. अब हाल ही में, 27 अगस्त को, गणेश चतुर्थी के मौके पर उन्होंने शेफाली की एक बड़ी इच्छा को पूरा किया.

पराग ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर गणपति उत्सव का एक वीडियो शेयर किया. इसमें वो बेहद भावुक नजर आ रहे हैं. आंखों में आंसू और चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरे उत्साह के साथ बप्पा की पूजा की. इस वीडियो के साथ पराग ने लिखा कि शेफाली हमेशा चाहती थीं कि घर में गणपति का आगमन कभी न रुके और हर साल बप्पा आएं. इसी वजह से उन्होंने इस बार भी पूरे परिवार के साथ मिलकर गणपति बप्पा का स्वागत किया और फिर धूमधाम से उनका विसर्जन किया.

वीडियो के साथ उन्होंने अपनी मां सुनीता जरीवाला का भी जिक्र किया, जिन्होंने गणेश चतुर्थी के आयोजन में काफी मेहनत की. सोशल मीडिया पर पराग का ये वीडियो छा गया है. फैंस और यूजर्स उनकी सच्ची मोहब्बत देखकर भावुक हो रहे हैं. कई लोगों ने कमेंट करते हुए लिखा कि आज के समय में इतना सच्चा और गहरा प्यार देखने को बहुत मुश्किल है. वहीं कुछ ने कहा कि पराग का शेफाली के लिए समर्पण देखकर हमेशा आंखें नम हो जाती हैं.
 

