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मिर्जापुर, पंचायत और गुल्लक भी नहीं तोड़ पाए 13 एपिसोड के इस शो का रिकॉर्ड, IMDb रेटिंग 40 साल बाद भी 9.4

गुल्लक, मिर्जापुर, पंचायत जैसी सभी सीरीज को शानदार रेटिंग मिली है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन सबके बीच एक ऐसा पुराना टीवी शो भी है, जो आज भी इन सीरीज पर भारी पड़ता है.

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मिर्जापुर, पंचायत और गुल्लक भी नहीं तोड़ पाए 13 एपिसोड के इस शो का रिकॉर्ड, IMDb रेटिंग 40 साल बाद भी 9.4
40 साल पुराना यह टीवी शो आज भी है हिट

सिनेमा का तीसरा पर्दा ओटीटी का क्रेज अब खूब बढ़ चुका है. यह समझ लीजिए कि ओटीटी को मोबाइल सिनेमा (चलता-फिरता थिएटर) भी कह सकते हैं, जहां नई पुरानी सभी फिल्में और सीरीज देखने को मिलती हैं और इस प्लेटफॉर्म पर हम अपनी सुविधानुसार मनोरंजन कर सकते हैं. ओटीटी ज्यादातर सीरीज कंटेंट से मशहूर है, इसमें मिर्जापुर, गुल्लक, पंचायत, द फैमिली मैन और सेक्रेड गेम्स जैसी मशहूर सीरीज शामिल हैं. इन सभी सीरीज को शानदार रेटिंग भी मिली है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन सबके बीच एक ऐसा पुराना टीवी शो भी है, जो आज भी इन सीरीज पर भारी पड़ता है. ऑनलाइन रेटिंग प्लेटफॉर्म आईएमडीबी ने भी इसे शानदार रेटिंग दी है. क्या आप जानते है इस टीवी के शो के बारे में?

जानें इस पॉपुलर शो के बारे में

दरअसल, बात कर रहे हैं साल 1986 में रिलीज हुए टीवी शो मालगुडी डेज की, जो दूरदर्शन पर देखा गया. इंग्लिश में इसके 13 एपिसोड आए थे और हिंदी में 50 से ज्यादा एपिसोड देखे गए. आरके नारायण की छोटी-छोटी कहानियों पर बेस्ड इस शो को मेकर्स ने उधार के पैसों से बनाया था. इस शो को दर्शकों का इतना प्यार मिला कि मेकर्स का सारा कर्जा उतर गया. शो की शुरुआत के तीन सीजन शंकर नाग और चौथा सीजन कविता लंकेश ने डायरेक्ट किया था. इसके पहले और दूसरे सीजन में 13-13 एपिसोड थे और चौथे सीजन में 15 एपिसोड. आईएमडीबी ने इस शो को 9.4 रेटिंग दी है. यह रेटिंग आज की सुपरहिट सीरीज पंचायत, गुल्लक, मिर्जापुर और फैमिली मैन से भी ज्यादा है.

इसी नाम से बन चुकी है फिल्म

80 के दशक में यह शो बहुत पॉपुलर हुआ था और इंडियन रेलवे ने इसे ट्रिब्यूट देते हुए कर्नाटक स्थित अरसालू रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मालगुडी रेलवे स्टेशन कर दिया था. शो की कास्ट में गिरिश कर्नाड और अनंत नाग समेत कई अहम स्टार्स थे. शो का अहम किरदार स्वामी को मास्टर मंजूनाथ ने प्ले किया था, जिनकी एक्टिंग ने दर्शकों को खूब प्रभावित किया था. मालगुडी डेज नाम से ही साल 2020 में फिल्म बनी थी, जिसे अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं. इसे किशोर मूडबिद्री ने लिखा और डायरेक्ट किया था.

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लेखक के बारे में
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शिखा यादव
चीफ सब एडिटर
दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली. पिछले 10 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय और इन 10 साल में बॉलीवुड, हॉलीवुड... और पढ़ें
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