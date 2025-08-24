विज्ञापन

ओम नम: शिवाय के भगवान शिव की 10 तस्वीरें, तीसरी देख जोड़ लेंगे 90s के फैंस हाथ

ओम नम: शिवाय में भगवान शिव का किरदार निभाने वाले एक्टर समर जय सिंह की 10 लेटेस्ट फोटो देख 90s के फैंस हाथ जोड़ लेंगे.

ओम नम: शिवाय में भगवान शिव की 10 फोटो
नई दिल्ली:

90 के दशक में टीवी पर कई धार्मिक सीरियल्स ने एंटरटेन किया. इनमें रामायण, महाभारत और श्रीकृष्ण जैसे धार्मिक धारावाहिकों का भारतीय टेलीविजन पर बोलबाला था. और इन्हीं में से एक था 'ओम नम: शिवाय', जिसमें भगवान शिव का किरदार एक्टर समर जय सिंह ने निभाया था और उन्होंने दर्शकों के दिलों में अपनी अमिट छाप छोड़ी. 1997 में दूरदर्शन पर प्रसारित इस धारावाहिक ने समर को घर-घर में मशहूर कर दिया. जबकि लोग उन्हें भगवान शिव का अवतार मानने लगे थे. लेकिन इस किरदार से फेमस होने के बावजूद अब वह कम ही शोज में नजर आते हैं. जबकि एक्टिंग से हटकर उन्होंने अपना नया काम शुरु कर लिया है. तो आइए आपको दिखाते हैं 'ओम नम: शिवाय' के भगवान शिव का किरदार निभाने वाले एक्टर समर जय सिंह की 10 लेटेस्ट तस्वीरें....

समर जय सिंह का जन्म 26 सितंबर 1966 को इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ. उनके पिता डॉक्टर थे, और मां एक हाउसवाइफ थीं.

पढ़ाई में अच्छे होने के कारण समर ने मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से वकालत की पढ़ाई शुरू की थी. लेकिन एक्टिंग की तरफ उनका झुकाव उन्हें शोज की दुनिया में ले आया.

समर जय सिंह को LLM के अंतिम वर्ष में धारावाहिक 'सम्राट अशोक' में मुख्य भूमिका का प्रस्ताव मिला था.

इस मौके के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन किस्मत नहीं चाहती थी कि वह इस शो से एक्टिंग करियर शुरु करें, जिसके चलते यह शो कोर्ट में विवादों के कारण रिलीज नहीं हो सका.

इसके बाद, समर को 'ओम नम: शिवाय' में भगवान शिव की भूमिका मिली, जिसके लिए 74 अन्य एक्टर्स के ऑडिशन के बाद उनका चयन हुआ.

इस शो ने समर को अपार लोकप्रियता दी और यहां तक कि लोग उन्हें रियल लाइफ में भगवान शिव समझने लगे थे.

एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि शूटिंग के दौरान इंदौर में एक सफाईकर्मी ने उन्हें पहचान लिया और 'शिवजी आ गए' कहकर भीड़ जमा हो गए. लेकिन इस किरदार ने उनके करियर पर दोधारी तलवार का काम किया.

समर जय सिंह की शिव की छवि इतनी मजबूत थी कि निर्माताओं को लगता था कि दर्शक उन्हें अन्य किरदारों में स्वीकार नहीं कर पाएंगे.

इस कारण उन्हें कई फिल्मों में अंतिम समय पर रिजेक्ट कर दिया गया था. समर ने बाद में 'गदर: एक प्रेम कथा', 'पिंजर', और 'एक था टाइगर' जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन वह प्रसिद्धि दोबारा हासिल नहीं हुई.

आज समर मुंबई में 'Kreating Charakters' नाम से एक्टिंग स्कूल चलाते हैं, जिसकी स्थापना 2005 में हुई थी. इस संस्थान में अनुष्का शर्मा, कार्तिक आर्यन जैसे सितारों ने ट्रेनिंग ली है.

समर ने 2003 में शादी की, और उनकी दो बेटियां हैं, जो फिल्म निर्माण और मास मीडिया की पढ़ाई कर रही हैं.

