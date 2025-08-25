चंद्रकांता में शिवदत्त के बेटे निकितिन धीर की 10 तस्वीरें,'चेन्नई एक्सप्रेस'में शाहरुख खान को दिया था टक्कर

एक्टर पंकज धीर को हम चंद्रकांता में शिवदत्त और महाभारत में कर्ण के रोल से जानते हैं. इसके अलावा एक्टर ने कई बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है. पंकज ने फिल्मों से शुरुआत की, लेकिन उन्हें पहचान टीवी से मिली. फिलहाल एक्टर एक्टिंग से दूर हैं और अब उनके बेटे निकितिन धीर एक्टिंग की दुनिया में नाम कमा रहे हैं. निकितिन को हम शाहरुख खान की फिल्म चेन्नई एक्स्प्रेस में थंगाबली के रोल से जानते हैं. निकितिन अपनी लंबी चौड़ी कद-काठी के लिए जाने जाते हैं और फिल्मों में उन्हें मारधाड़ के ही रोल दिए जाते हैं. आइए इन 10 तस्वीरों के जरिए जानते हैं 38 साल के इस शानदार एक्टर के बारे में.



निकितिन धीर का जन्म 1987 को मुंबई में हुआ था और उनकी पढ़ाई भी मुंबई से हुई थी.



निकितिन ने साल 2008 में आशुतोष गोवारिकर की फिल्म जोधा अकबर से की, जिसमें वह ऋतिक रोशन के साथ दिखे थे.



इसके बाद वह सलमान खान और आसिन स्टारर फिल्म रेडी में दिखे थे. यह एक एक्शन-कॉमेडी फिल्म थी, जिसमें उनका रोल काफी मजेदार था.



इतना काम करने के बाद निकितिन को शाहरुख खान की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस से पहचान मिली थी.



फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में निकितिन ने दीपिका पादुकोण के होने वाले पति थंगाबली की भूमिका निभाई थी.



इस फिल्म के बाद निकितिन के पास फिल्मों की लाइन लग गई थी और तकरीबन फिल्मों में उनकी विशाल ताकत को दिखाया गया था.



निकितिन की फिल्मों की बात करें तो इसमें सूर्यवंशी, मिशन इस्तांबुल, दबंग 2, जैसी फिल्में शामिल हैं.





निकितन हिंदी के साथ-साथ कन्नड़ और तेलुगु सिनेमा में एक्टिव हैं.उन्होंने कंचे (तेलुगू) और मार्टिन (कन्नड़) फिल्म में काम किया था.



पिछली बार वह मौजूदा साल में रिलीज हुई किलर कॉमेडी फिल्म हाउसफुल 5 में नजर आए थे.



निकितन ने 2014 में टीवी एक्टर कृतिका सेंगर से शादी रचाई थी. कृतिका को पंकज धीर ने एक शूट के दौरान बेटे के लिए पसंद किया था.