Bigg Boss 19 Eviction: दो हफ्ते बाद बिग बॉस 19 में हुआ डबल इविक्शन, फैंस बोले- ये डबल शॉक है...

Bigg Boss 19 Double Eviction: बिग बॉस 19 में इस हफ्ते डबल इविक्शन देखने को मिलने वाला है, जिसका खुलासा हो गया है.

Bigg Boss 19 Eviction नगमा मिराजकर और नतालिया जेनोसजेक बिग बॉस 19 से हुए इविक्ट
नई दिल्ली:

Bigg Boss 19 Eviction: सलमान खान के पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 19 का प्रीमियर हुए 2 हफ्ते से ज्यादा वक्त बीत चुका है. लेकिन अब तक शो में कोई भी इविक्शन नहीं हुआ है. लेकिन अब इस हफ्ते शो में डबल इविक्शन देखने को मिला है, जिससे फैंस काफी खुश नजर आ रहे हैं. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि इस हफ्ते आवेज दरबार, नगमा मिराजकर, मृदुल तिवारी और नतालिया जेनोसजेक नॉमिनेट हुए हैं. वहीं इस हफ्ते सलमान खान की जगह फराह खान होस्ट करते हुए नजर आने वाली हैं. जबकि अक्षय कुमार और अरशद वारसी शो में अपनी अपकमिंग फिल्म जॉली एलएलबी 3 को प्रमोट करने पहुंचेंगे.

बिग बॉस 19 की लेटेस्ट जानकारी देते हुए बीबी तक ने अपडेट शेयर किया है. वहीं पोस्ट के साथ बताया गया है कि इस हफ्ते डबल इविक्शन में नतालिया जेनोसजेक और नगमा मिराजकेर इविक्ट हो गए हैं. इसके बाद लोगों ने रिएक्शन दिया है. एक यूजर ने लिखा, नगमा और नतालिया का शो से जाना जरुरी था क्योंकि वह घर में नजर नहीं आ रहे थे. ये अच्छा फैसला है.

दूसरे यूजर ने लिखा, नेहल को भी निकालो अगले हफ्ते. तीसरे यूजर ने लिखा, नतालिया के शो से निकलने पर खुश हूं. लेकिन नगमा के लिए बुरा लग रहा है. नगमा और अशनूर अच्छी हैं. बाकी सब जहर लगती हैं. चौथे यूजर ने लिखा, नतालिया चली गई मृदुल रो रहा होगा. पांचवे यूजर ने लिखा, डबल शॉक.

गौरतलब है कि शहबाज बादेशा की शो में वाइल्डकार्ड एंट्री हुई है. हालांकि शहबाज पहले मृदुल तिवारी से शो की शुरुआत में हार चुके हैं.

