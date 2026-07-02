विज्ञापन

मुंबई में बारिश बनी आफत, बिग बॉस एक्ट्रेस के करोड़ों के घर में घुसा पानी, शेयर किया वीडियो

मुंबई की भारी बारिश में अशनूर कौर के करोड़ों के घर में पानी भर गया. एक्ट्रेस ने बालकनी और लिविंग रूम में पानी भरा हुआ वीडियो शेयर किया है. 

Read Time: 3 mins
Share
मुंबई में बारिश बनी आफत, बिग बॉस एक्ट्रेस के करोड़ों के घर में घुसा पानी, शेयर किया वीडियो
मुंबई की बारिश में अशनूर कौर की बालकनी और लिविंग रूम में पानी भर गया है
नई दिल्ली:

मुंबई में बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दी है. लेकिन यह कई लोगों के लिए आफत भी बन गई है. इसमें सेलेब्रिटी भी शामिल हैं. बिग बॉस की एक्ट्रेस अशनूर कौर के घर पानी भर गया है. इसकी झलक एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए फैंस को दिखाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में अशनूर कौर के घर की बालकनी और लिविंग एरिया में पानी भरा हुआ दिख रहा है, जिसे उनके घरवाले और हाउस हेल्प साफ करते हुए नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर लोगों ने खूब रिएक्शन दिया है. 

अशनूर कौर ने शेयर किया वीडियो

अशनूर कौर द्वारा इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किए गए वीडियो में बालकनी के पास फर्श पर पानी फैला और लिविंग एरिया में घुसता हुआ दिखाई दे रहा है. घर का स्टाफ वाइपर और सफाई के सामान का इस्तेमाल करके पानी को बाहर निकालते और उसे और ज्यादा फैलने से रोकते हुए दिखे. जब टीम पानी से भरी जगह को साफ करने का काम कर रही थी, तो कमरे में एक कालीन (कारपेट) लपेटा हुआ दिखाई दिया. 

ये भी पढ़ें- मुंबई में मानसून, झमाझम बारिश में भीगीं तमन्ना भाटिया, बोलीं- मैंने मजे-मजे में यह कर तो लिया

19 की उम्र में खरीदा था करोंड़ों का घर

टीवी इंडस्ट्री में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस अशनूर कौर आज जाना माना नाम बन चुकी हैं. वहीं 19 साल की उम्र में घर खरीदा था. वहीं कहा जाता है कि घर की कीमत 4 करोड़ है. इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दिखाई थी. वहीं हाल ही में फराह खान के यूट्यूब चैनल में भी उन्होंने अपने घर के हर कोने की झलक दिखाई थी.

बिग बॉस 19 में हुई थी चर्चा

कुछ समय पहले रियलिटी शो बिग बॉस 19 में अशनूर कौर में नजर आई थीं. जहां तान्या मित्तल ने उनके वजन पर सवाल उठाए थे और कमेंट किया था.  दरअसल, बिग बॉस 19 में उनके शरीर को लेकर कुछ आलोचनाएं हुई थीं, जिस पर हाल ही में उन्होंने शो के माहौल को लेकर सोहा अली खान से बातचीत में कहा, "शो का माहौल काफी टॉक्सिक था. घर के अंदर के लोगों की हिम्मत है कि वे कितने भी अच्छे दिखते हों, उन्हें फिर भी लगता है कि वे काफी अच्छे नहीं हैं और यह बहुत दुख की बात है.”

ये भी पढ़ें- कौन हैं श्रेया कालरा, जिन्होंने 42 के हर्षद चोपड़ा को कहा- कोई लड़की उसके जैसे लड़के से शादी करना नहीं चाहेगी

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ashnoor Kaur, Mumbai Rain, Mumbai Flood, Tv News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com