महाभारत की कुंती को मिला जीवनसाथी, सगाई टूटने के 2 साल बाद पार्टनर संग शेयर की रोमांटिक फोटो

महाभारत में कुंती का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस शफक नाज ने अपना रिश्ता कंफर्म करते हुए पार्टनर के साथ रोमांटिक तस्वीरें शेयर की हैं.

महाभारत की कुंती का किरदार निभाती नजर आई थीं शफक नाज
नई दिल्ली:

साल 2014 में आए महाभारत सीरियल में कुंती का किरदार निभाने वाली 32 वर्षीय टीवी एक्ट्रेस शफक नाज ने अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल कर दिया है. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि शफक एक्टर शीजान खान और फलक नाज की बहन हैं. शफक ने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ रोमांटिक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें शेयर की हैं और अपनी इंस्टाग्राम फैमिली से अपने होने वाले जीवनसाथी से मिलवाया है, जिसे देख फैंस उन्हें बधाईयां देते हुए नजर आ रहे हैं. 

शफक नाज ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया और अपना रिलेशनशिप स्टेटस बताया. मोनोक्रोम तस्वीरों में वह बॉयफ्रेंड के साथ पोज देती हुई नजर आ रही हैं, जिसमें से एक में उनके पार्टनर उनके गाल पर किस करते हुए नजर आ रहे हैं. इस पोस्ट के साथ कैप्शन में उन्होंने लिखा, घर. इस पोस्ट से एक्ट्रेस के दिल की बात, प्यार और कमिटमेंट नजर आ रहा है. हालांकि पोस्ट में शफक नाज ने बॉयफ्रेंड का नाम का जिक्र नहीं किया है.

इससे पहले टेलीचक्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, शफक ने शादी कर ली है. वहीं कहा जा रहा है कि 2 साल पहले उनकी सगाई टूटी थी. इस पोस्ट को शेयर करने के बाद फैंस और सेलेब्स एक्ट्रेस को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं.

बता दें, शफक नाज कई टीवी सीरियल्स में नजर आ चुकी हैं, जिसमें महाभारत, चिढ़िया घर और विक्रम बेताल की रहस्य गाथा शामिल है. जबकि महाभारत में कुंती के किरदार के लिए उन्हें खासकर जाना जाता है. शफक के अलावा उनके भाई शीजान खान और फलक नाज भी टीवी की दुनिया का जाना माना नाम है.

