क्योंकि... के सेट से आई BTS तस्वीर, गौरी प्रधान ने दी दिल जीत लेने वाली सलाह, फैंस बोले- बेस्ट कपल

गौरी प्रधान ने अपने पति हितेन तेजवानी के साथ क्योंकि... से एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वह बेहद खुश दिख रही हैं.

क्योंकि... के सेट से आई BTS तस्वीर
नई दिल्ली:

टीवी के पॉपुलर शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी का सीजन 2 अपना एक हफ्ता पूरा कर चुका है और दर्शकों के बीच खूब प्यार बटोर रहा है. शो में नए पुराने चेहरे दोनों ही दिख रहे हैं. स्मृति ईरानी के साथ-साथ शो में हितेन तेजवानी और गौरी प्रधान ने भी वापसी की है. हितेन और गौरी रियल हसबैंड-वाइफ हैं और शो में वह करण विरानी और नंदिनी ठक्कर विरानी के रोल में हैं. जब से सीजन 2 शुरू हुआ है, गौरी अपने फैंस को बीटीएस तस्वीरें और वीडियो दिखाकर शो के प्रति उनका इंटरेस्ट बढ़ाने में लगी है. गौरी ने हाल ही में बीटीएस झलक शेयर कर बेहद प्यारी सलाह दी है.

क्योंकि...2 से बीटीएस तस्वीर

गौरी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की है, इसमें वह पति हितेन के साथ हाथ में स्क्रिप्ट लिए खड़ी हैं. कपल के चेहरे पर लंबी से मुस्कान है. इस तस्वीर में हितेन ने वॉर्म कलर टी-शर्ट और ब्लू डेनिम पहनी हुई है और वहीं गौरी को ब्लैक एंड व्हाइट टी-शर्ट में देखा जा रहा है. इस पोस्ट के कैप्शन में एक्ट्रेस ने लिखा है, 'हंसने के लिए थोड़ा सा समय लो'. अब एक्ट्रेस के इस पोस्ट पर उनके फैंस ने क्या-क्या कमेंट्स पोस्ट किये हैं आइए पढ़ते हैं.
 

फैंस को पसंद आई जोड़ी
हितेन और गौरी की इस तस्वीर पर उनके एक फैन ने लिखा है, 'आप दोनों साथ में बहुत अच्छे दिखते हो'. दूसरा लिखता है, 'लवली पिक्चर, स्माइल से भरी हुई'. तीसरा यूजर लिखता है, 'हमेशा से मेरे फेवरेट'. एक और लिखता है, 'आप हमेशा से स्क्रीन पर बेस्ट कपल की तरह दिखे हो'. आपको बता दें, क्योंकि... सीजन 1 साल 2000 में ऑन एयर हुआ था और इस ज्वाइंट फैमिली में सास-बहु के रिश्ते, परिवार के नियम, पावर स्ट्रगल देखने को मिला था. दूसरे सीजन के कास्ट की बात करें तो इसमें स्मृति ईरानी, गौरी प्रधान, हितेन तेजवानी, अमर उपाध्याय, शक्ति आनंद और केतकी दवे दिख रही हैं. वहीं, नए चेहरों में अमन गांधी, रोहित सुचांती और शगुन शर्मा का नाम शामिल है.

