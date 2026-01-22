सिंगर जोड़ी क्रिश-किशोर मोंडल के नए गाने की धूम, 'दिल लगाना मना था' रिलीज होते ही बना ट्रेंडिंग

सिंगर जोड़ी क्रिश मोंडल और किशोर मोंडल का नया इमोशनल गाना ‘दिल लगाना मना था' रिलीज होते ही ऑडियंस के बीच चर्चा का विषय बन गया है. यह गाना आरडीसी मेलोडीज के आधिकारिक यूट्यूब चैनल के साथ-साथ कई प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है. अधूरे प्यार को बेहद सादगी के साथ पेश करता यह गाना खास तौर पर उन लोगों को जोड़ता है, जिन्होंने कभी मन के खिलाफ जाकर प्यार किया हो. इंडियाज गॉट टैलेंट 2025 में हालिया भागीदारी के बाद यह गीत दोनों कलाकारों के करियर की एक अहम प्रस्तुति माना जा रहा है, जिसे ऑडियंस से लगातार प्रशंसा मिल रही है.

'दिल लगाना मना था' एक ऐसी लव स्टोरी है, जहां इमोशंस और समझ के बीच टकराव दिखाई देता है. गीत के बोल मशहूर गीतकार कुणाल वर्मा ने लिखे हैं और इसका संगीत देव सदाना ने तैयार किया है. गाने की लाइन- "हमने वहीं लगाया दिल, जहां दिल लगाना मना था" श्रोताओं को गहराई से छू रही है और इसे इस गीत की जान माना जा रहा है. क्रिश और किशोर मोंडल की संयमित और भावनात्मक गायकी गीत के दर्द को और प्रभावी बनाती है, जिससे यह गाना लंबे समय तक याद रहने वाला बन गया है.

गाने के म्यूजिक वीडियो में अभिनेता सनम जौहर और अभिनेत्री आशी सिंह मुख्य भूमिकाओं में नजर आते हैं. वीडियो का निर्देशन हनी ने किया है, जिसमें सादगी और यथार्थ को प्राथमिकता दी गई है. खामोशी, ठहराव और भावों के जरिए टूटे रिश्ते के बाद बची संवेदनाओं को खूबसूरती से दिखाया गया है. कोरियोग्राफर डेबू द्वारा तैयार किया गया डांस पार्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर कई कंटेंट क्रिएटर्स अपने वीडियो बना रहे हैं. यह गीत आरडीसी के साथ क्रिश और किशोर मोंडल का पांचवां सहयोग है. इससे पहले के चारों गीतों को भी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी. निर्माता दुर्गाराम चौधरी द्वारा तैयार यह प्रोजेक्ट आरडीसी मेलोडीज़ की उस सोच को आगे बढ़ाता है, जो भावनात्मक और अर्थपूर्ण संगीत को बढ़ावा देती है.