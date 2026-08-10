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खतरों के खिलाड़ी में रुबीना दिलैक के स्टंट ने किया यूजर्स को हैरान, सांपों के बीच आईं नजर

दूसरे हफ्ते में स्टंट्स के और मुश्किल होने के साथ, दर्शकों ने ये कहा कि शो के कुछ चैलेंज हद से ज्यादा ही मुश्किल हो गए हैं और ये देखने वाले को विचलित कर सकते हैं.

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खतरों के खिलाड़ी में रुबीना दिलैक के स्टंट ने किया यूजर्स को हैरान, सांपों के बीच आईं नजर
खतरों के खिलाड़ी में रुबीना दिलैक के स्टंट ने किया यूजर्स को हैरान
नई दिल्ली:

रोहित शेट्टी के शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' की सोशल मीडिया पर फिर से विवादों में आ गया है और इसकी आलोचना कर रहे हैं. क्योंकि हाल ही के एपिसोड में कंटेस्टेंट्स को एक दर्दनाक 'हॉट वैक्स स्टंट' करना पड़ा. इस टास्क में रुबीना दिलैक, रूहानिका धवन, हर्ष गुजराल और विशाल आदित्य सिंह को अपने हाथों पर गर्म वैक्स इकट्ठा करना था और जितना हो सके दर्द सहना था. यह स्टंट एक ऐसे टास्क के एक हफ्ते बाद हुआ जिसमें रबर पैलेट्स की वजह से चार कंटेस्टेंट्स को चोटें आई थीं और ऑनलाइन आलोचना हुई थी.

दूसरे हफ्ते में स्टंट्स के और मुश्किल होने के साथ, दर्शकों ने ये कहा कि शो के कुछ चैलेंज हद से ज्यादा ही मुश्किल हो गए हैं और ये देखने वाले को विचलित कर सकते हैं. जब रोहित शेट्टी ने एलिमिनेशन स्टंट के बारे में बताया, तो कंटेस्टेंट्स साफ तौर पर घबराए हुए थे. उन्होंने उन्हें बताया कि चैलेंज 10 मिनट तक चलेगा और जब भी उन्हें लगे कि वे आगे नहीं कर सकते, तो वे हट सकते हैं. जो कंटेस्टेंट सबसे ज्यादा वैक्स इकट्ठा कर पाएगा, वही जीतेगा और एलिमिनेशन से सुरक्षित रहेगा.

स्टंट शुरू होने से पहले रूहानिका धवन भावुक हो गईं. रुबीना दिलैक ने उन्हें हिम्मत देने की कोशिश की और साथ ही अपने डर को भी माना. उन्होंने कहा, "हम सब डरे हुए हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं. इस दर्द को सहने के लिए मुझे अपनी पूरी ताकत और सब्र का इस्तेमाल करना होगा."रोहित शेट्टी ने कंटेस्टेंट्स को यह भी बताया कि स्टंट मेडिकल देखरेख में किया जाएगा. हालांकि, यह चैलेंज चारों कंटेस्टेंट्स के लिए मुश्किल साबित हुआ. स्टंट के दौरान रूहानिका टूट गईं और रोने लगी, जबकि बाकी लोग दर्द से चिल्लाते हुए सुनाई दिए.रुबीना ने कहा, "यह तो जानलेवा है. मेरी तो जान ही निकल गई, सर."

सोशल मीडिया पर भड़के लोग

एपिसोड के टेलीकास्ट के बाद कई दर्शकों ने हॉट वैक्स चैलेंज की आलोचना की. एक सोशल मीडिया यूजर ने स्टंट का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "यह क्या है? पिघले हुए वैक्स से छाले पड़ जाएंगे." एक और दर्शक ने हाल के चैलेंज की तुलना पिछले हफ्ते के रबर पैलेट स्टंट से करते हुए कहा, "इस साल KKK 15 के स्टंट इतने मुश्किल हैं कि उन्हें देखकर ही डर लगता है. पिछले हफ्ते गन स्टंट ने उनकी हालत खराब कर दी थी, इन स्टंट को करते समय कंटेस्टेंट किस दौर से गुजरते होंगे? यह बहुत बेरहम है." एक और दर्शक ने लिखा, "अब यह शो टॉर्चर जैसा लगता है."

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