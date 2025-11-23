विज्ञापन

बस में 10 लोग थे. 5 उतरे, 3 चढ़े, फिर 2 उतरे और 4 चढ़ गए, अब बस में कितने लोग हैं? KBC का सवाल सुन छूटेगी हंसी

केबीसी के अपकमिंग एपिसोड में चार सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर पहुंचे. जहां अमिताभ बच्चन के एक सिंपल सवाल ने माहौल को कॉमेडी शो में बदल दिया. चारों के मजेदार जवाब और पंचेज सोशल मीडिया पर वायरल हैं और एपिसोड को बेहद मनोरंजक बना रहे हैं.

केबीसी में इंफ्लूएंसर्स के जवाब सुनी बिग बी की छूटी हंसी
नई दिल्ली:

कौन बनेगा करोड़पति में अक्सर आम लोगों की जगह कुछ खास मेहमान भी आते हैं. जो दर्शकों को जीभर कर एंटरटेन भी करते हैं और इस खेल को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देते हैं. एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति में कुछ खास मेहमान आए हैं. ये वो लोग हैं जो अपने वन लाइनर्स और पंचेज से हर बात को मजेदार बना देते हैं. अमिताभ बच्चन के पूछे एक सवाल को भी इन मेहमानों ने अपने जवाब से बेहद मजेदार बना दिया. चलिए जानते हैं कौन हैं ये मेहमान और किस सवाल को उन्होंने बनाया मजेदार.

अमिताभ बच्चन का सवाल

कौन बनेगा करोड़पति के अपकमिंग एपिसोड में चार नामी सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर आ रहे हैं. जिसमें अनुभव सिंह बस्सी, अभिषेक उपमन्यु, हर्ष गुजराल और रवि गुप्ता शामिल हैं. अमिताभ बच्चन इन सबसे एक सवाल पूछते हैं. सवाल भी बहुत मजेदार है. जो कुछ इस तरह था एक बस में 10 लोग थे. 5 उतरे, 3 चढ़े, फिर 2 उतरे और 4 चढ़ गए. अब बस में कितने लोग हैं. ये सवाल जितना दिलचस्प था सोशल मीडिया इंफ्लूएंजर्स ने इस सवाल को अपने जवाब से और भी ज्यादा मजेदार बना दिया.

सोशल मीडिया इंफ्लूएंजर्स के जवाब

इस सवाल के जवाब में सारे कंटेस्टेंट को हाथ में पकड़ी हुई बेल बजानी थी. जिसे सबसे पहले अभिषेक उपमन्यु ने सबसे पहले बजाया. उसके बाद अभिषेक उपमन्यु ने मजाक में कहा कि सर मैं तो बस इसे टेस्ट कर रहा था. इसके बाद अमिताभ बच्चन ने अनुभव सिंह बस्सी की तरफ देखा. उन्होंने भी तुरंत एक मजेदार पंच मारने में देर नहीं की. उन्होंने कहा कि भाई, हम तो फ्लाइट से जाते हैं. बस में चढ़ने की आदत नहीं है. इन लोगों से पूछो. ये सुनकर सबकी हंसी छूट गई. इसके बाद बारी आई हर्ष गुजराल की. जवाब में हर्ष गुजराल ने कहा कि ये कौन लोग हैं जो बार बार चढ़ और उतर रहे हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस क्लिप को देखते हुए लगता है कि केबीसी का ये एपिसोड काफी मजेदार होगा.

