कौन हैं सोनू सिंह? जिनकी कहानी सुनकर KBC 17 में भावुक हुए अमिताभ बच्चन, मौत के मुंह से लौटकर आया ये कंटेस्टेंट

अमिताभ बच्चन का शो कौन बनेगा करोड़पति 17 दर्शकों को उनकी स्क्रीन से बांधे हुए रखता है. 11 अगस्त को शुरू हुआ यह क्विज़-बेस्ड रियलिटी शो दर्शकों को अपने कंटेस्टेंट की दिलचस्प पर्सनल कहानियां दिखा रहा है. लेटेस्ट प्रोमो वीडियो में पावर लाइन टेक्नीशियन सोनू सिंह हॉट सीट पर बैठे. बिग बी के साथ एक सीधी बातचीत में उन्होंने अपने काम की चुनौतियों और उनके फील्ड में अक्सर होने वाले एक्सीडेंट्स के बारे में बताया.अमिताभ बच्चन भी उनका काम सुनकर चौंक गए.

काम बहुत डेंजर है

सोनू ने कहा- काम हमारा बहुत डेंजर है. पोल पर चढ़ना, लाइन को मेंटेन करना, पता नहीं कब करंट लग जाए. कंटेस्टेंट ने कहा कि सेफ्टी गियर पहनने के बावजूद एक्सीडेंट होने का चांस रहता है. उन्होंने माना कि उन्हें भी 4-5 बार इलेक्ट्रिक शॉक लगा है. सोनू ने कहा- अगर थोड़ा बहुत भी करंट लग गया तो हम पोल से नीचे गिर सकते हैं जिससे हमारी टांग टूट सकती है, हाथ टूट सकता है और सिर भी फट सकता है. और डेथ भी हो सकती है.

सोनू का दर्द सुन भावुक हुए बिग बी

अपना स्ट्रगल शेयर करते हुए सोनू सिंह ने कहा- काम करने के लिए तार की तरफ हाथ बढ़ाते हैं ना तो झटका लगता है. तो वो तब तक महसूस होता है जब तक हम छोड़ते नहीं हैं. छोड़ने के बाद महसूस होता है कि हम मौत के मुंह से वापस आए हैं. लेकिन सप्लाई देनी पड़ती है टाइम टू टाइम इसलिए हौसला बढ़ाते हैं. अगर मैं नहीं करूंगा तो यह काम कौन करेगा? सोनू की बात सुनकर अमिताभ बच्चन चौंकते हुए नजर आए. उन्होंने सोनू की उनके काम को लेकर तारीफ भी की. अब देखना होगा सोनू कौन बनेगा करोड़पति 17 से कितना जीतकर जाते हैं. बता दें ये शो कई सालों से लोगों का एंटरटेनमेंट करता नजर आ रहे हैं. ये इस शो का 17वां सीजन

है.