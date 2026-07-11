कभी घर को समझते थे पब्लिक टॉयलेट, नहाने के लिए बाहर खड़ा रहता था पूरा परिवार, कपिल शर्मा शो के एक्टर का छलका दर्द

आज लोगों को अपनी कॉमिक टाइमिंग से हंसाने वाले कॉमेडियन और एक्टर राजीव ठाकुर की जिंदगी हमेशा इतनी आसान नहीं रही. हाल ही में वैभव मुंजाल के पॉडकास्ट में उन्होंने अपने बचपन की ऐसी यादें साझा कीं, जिन्हें सुनकर हर कोई भावुक हो गया. बातचीत के दौरान राजीव ने बताया कि उनका पूरा बचपन आर्थिक तंगी में बीता. परिवार इतने छोटे से घर में रहता था कि उसे घर कहना भी मुश्किल लगता था. उन्होंने कहा कि आज सफलता मिलने के बाद भी जब वे उन दिनों को याद करते हैं तो भावनाओं पर काबू नहीं रख पाते. संघर्ष, अभाव और मुश्किलों से भरे उस दौर ने ही उन्हें जिंदगी की असली कीमत समझाई और आगे बढ़ने की ताकत दी.

एक ही कमरे में बीता पूरा बचपन

राजीव ठाकुर ने बताया कि उनके माता-पिता की शादी के तुरंत बाद परिवार को घर छोड़ना पड़ा, जिसके बाद सभी एक छोटे से कमरे में रहने लगे. वही कमरा उनका बेडरूम था, वहीं खाना बनता था और उसी जगह रोजमर्रा की दूसरी जरूरतें भी पूरी होती थीं. उन्होंने बताया कि परिवार के सभी सदस्य उसी एक कमरे में रहते थे और वहीं उनका बचपन गुजरा. राजीव ने कहा कि घर की हालत ऐसी थी कि कई बार उन्हें लगता था जैसे वे किसी पब्लिक टॉयलेट में रह रहे हों. उन्होंने यह भी बताया कि अगर परिवार का कोई एक सदस्य नहा रहा होता था तो बाकी लोगों को कमरे के बाहर इंतजार करना पड़ता था. इन बातों को याद करते हुए उनकी आंखें नम हो गईं.

अपने दर्द पर कॉमेडी करना नहीं था आसान

राजीव ठाकुर ने कहा कि कई लोगों ने उन्हें सलाह दी कि वे अपने संघर्षों को स्टैंड-अप कॉमेडी का हिस्सा बनाएं, क्योंकि ऐसी कहानियां दर्शकों से जल्दी जुड़ती हैं. हालांकि उनके लिए ऐसा करना बेहद मुश्किल साबित हुआ. उन्होंने बताया कि जब भी मंच पर बचपन की इन यादों को सुनाने की कोशिश करते थे, पुराना दर्द फिर से सामने आ जाता था. कई बार ऐसा हुआ कि परफॉर्मेंस के बाद वे बैकस्टेज जाकर रोने लगे. उनके मुताबिक लोगों को हंसाना आसान है, लेकिन अपने जख्मों को बार-बार याद करना बेहद तकलीफ देता है.

मेहनत के दम पर बनाई अलग पहचान

राजीव ठाकुर का मानना है कि उनकी सफलता किसी किस्मत या चमत्कार का नतीजा नहीं, बल्कि लगातार की गई मेहनत का फल है. कठिन परिस्थितियों में पले-बढ़े होने के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने हुनर को निखारते रहे. उन्हें सबसे पहले ‘द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज' से पहचान मिली.

इसके बाद ‘कॉमेडी सर्कस', ‘द कपिल शर्मा शो' और ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो' जैसे लोकप्रिय कार्यक्रमों में उन्होंने अपनी शानदार कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों का दिल जीता. टीवी के अलावा वे पंजाबी फिल्म लाहौरिए और नेटफ्लिक्स की चर्चित वेब सीरीज IC 814: द कंधार हाईजैक में भी नजर आ चुके हैं. आज वे कॉमेडी के साथ-साथ अपनी दमदार एक्टिंग के लिए भी खूब सराहे जाते हैं.

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