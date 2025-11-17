नेटफ्लिक्स पर आ गई हैं ये तीन नई 3 कोरियन सीरीज, घरेलू हिंसा से लेकर रोमांस का तड़का कतई ना करें मिस

Netflix New K drama: अगर आप कोरियन ड्रामा के फैन हैं और आपकी वॉचलिस्ट में कुछ नई और दिलचस्प वेब सीरीज जोड़ना चाहते हैं, तो ये लिस्ट आपके लिए है. 2024-25 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई ये तीन शानदार K-ड्रामा सोशल मीडिया पर खूब छाए रहे. इनकी कहानियां अलग-अलग हैं, लेकिन हर सीरीज दिल को छू जाती है. तो अगर आप लव स्टोरी, फैमिली ड्रामा या हल्के-फुल्के रोमांस के मूड में हैं, तो अब बिंज-वॉच करने के लिए तैयार हो जाइए.

1. ऐज़ यू स्टूड बाय मी (As You Stood By Me)- 2024

ये एक हीलिंग रोमांस ड्रामा है, जिसमें दो इंसानों की जिंदगी के घावों और उम्मीदों को दिखाया गया है. एक तरफ है एक इंट्रोवर्ट और भावुक लड़का, और दूसरी तरफ एक मजबूत लड़की जो अकेली जिंदगी से लड़ रही है. दोनों एक कैफे के बाहर मिलते हैं और धीरे-धीरे दिल से जुड़े हुए रिश्ते की शुरुआत होती है. इस सीरीज में घरेलू हिंसा से जूझती महिला की कहानी बताई गई है. यह सीरीज दिल को सुकून देने वाली और खूबसूरत लव स्टोरी पसंद करने वालों के लिए परफेक्ट है.

2. टाइफून फैमिली (Typhoon Family)- 2024

फैमिली ड्रामा, रिवेंज और डार्क कॉमेडी से भरपूर ये वेब सीरीज एक बिखरे हुए परिवार की कहानी बताती है. जब परिवार का मुखिया रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है, तब पैसों और रिश्तों की लड़ाई शुरू होती है. 12 एपिसोड की इस सीरीज में आपको सस्पेंस, इमोशन और ब्लैक ह्यूमर का तीखा मिश्रण देखने को मिलेगा. ये ड्रामा उन लोगों के लिए है जो फैमिली ट्विस्ट और सस्पेंस पसंद करते हैं.

3. डायनामाइट किस (Dynamite Kiss)-2025

ये एक क्यूट और लाइट-हार्टेड यंग रोमांस है. कहानी एक लड़की की है जो गलती से एक स्टार आइडल को किस कर देती है और वो वीडियो वायरल हो जाता है. फिर दोनों के बीच एक फेक रिलेशनशिप की डील होती है, जो धीरे-धीरे असली प्यार में बदलने लगती है. इसकी मजेदार और मिठास भरी कहानी आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर देगी. इस सीरीज के हफ्ते में दो नए एपिसोड आपको देखने के लिए मिल जाएंगे.