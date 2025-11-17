विज्ञापन

नेटफ्लिक्स पर आ गई हैं ये तीन नई 3 कोरियन सीरीज, घरेलू हिंसा से लेकर रोमांस का तड़का कतई ना करें मिस

अगर आप कोरियन ड्रामा देखने के शौकीन हैं और Netflix पर कुछ नया और दिल को छू लेने वाला कंटेंट ढूंढ रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. नेटफ्लिक्स पर 2024–25 के बीच कई शानदार K-Dramas रिलीज हुए और इनमें से तीन सीरीज सोशल मीडिया पर ज्यादा चर्चा में रहीं.

Read Time: 2 mins
Share
नेटफ्लिक्स पर आ गई हैं ये तीन नई 3 कोरियन सीरीज, घरेलू हिंसा से लेकर रोमांस का तड़का कतई ना करें मिस
नेटफ्लिक्स के टॉप 3 नए K-ड्रामा, रोमांस और ड्रामा की डोज़
नई दिल्ली:

Netflix New K drama: अगर आप कोरियन ड्रामा के फैन हैं और आपकी वॉचलिस्ट में कुछ नई और दिलचस्प वेब सीरीज जोड़ना चाहते हैं, तो ये लिस्ट आपके लिए है. 2024-25 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई ये तीन शानदार K-ड्रामा सोशल मीडिया पर खूब छाए रहे. इनकी कहानियां अलग-अलग हैं, लेकिन हर सीरीज दिल को छू जाती है. तो अगर आप लव स्टोरी, फैमिली ड्रामा या हल्के-फुल्के रोमांस के मूड में हैं, तो अब बिंज-वॉच करने के लिए तैयार हो जाइए.

1. ऐज़ यू स्टूड बाय मी (As You Stood By Me)- 2024

ये एक हीलिंग रोमांस ड्रामा है, जिसमें दो इंसानों की जिंदगी के घावों और उम्मीदों को दिखाया गया है. एक तरफ है एक इंट्रोवर्ट और भावुक लड़का, और दूसरी तरफ एक मजबूत लड़की जो अकेली जिंदगी से लड़ रही है. दोनों एक कैफे के बाहर मिलते हैं और धीरे-धीरे दिल से जुड़े हुए रिश्ते की शुरुआत होती है. इस सीरीज में घरेलू हिंसा से जूझती महिला की कहानी बताई गई है. यह सीरीज दिल को सुकून देने वाली और खूबसूरत लव स्टोरी पसंद करने वालों के लिए परफेक्ट है.

2. टाइफून फैमिली (Typhoon Family)- 2024

फैमिली ड्रामा, रिवेंज और डार्क कॉमेडी से भरपूर ये वेब सीरीज एक बिखरे हुए परिवार की कहानी बताती है. जब परिवार का मुखिया रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है, तब पैसों और रिश्तों की लड़ाई शुरू होती है. 12 एपिसोड की इस सीरीज में आपको सस्पेंस, इमोशन और ब्लैक ह्यूमर का तीखा मिश्रण देखने को मिलेगा. ये ड्रामा उन लोगों के लिए है जो फैमिली ट्विस्ट और सस्पेंस पसंद करते हैं.

3. डायनामाइट किस (Dynamite Kiss)-2025

ये एक क्यूट और लाइट-हार्टेड यंग रोमांस है. कहानी एक लड़की की है जो गलती से एक स्टार आइडल को किस कर देती है और वो वीडियो वायरल हो जाता है. फिर दोनों के बीच एक फेक रिलेशनशिप की डील होती है, जो धीरे-धीरे असली प्यार में बदलने लगती है. इसकी मजेदार और मिठास भरी कहानी आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर देगी. इस सीरीज के हफ्ते में दो नए एपिसोड आपको देखने के लिए मिल जाएंगे. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
New K-drama On Netflix 2025, Best Korean Dramas On Netflix
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com