जन्नत जुबैर ने करवाया लेटेस्ट फोटोशूट, ग्लैमरस लुक देख उड़े फैन्स के होश...Photos वायरल

जन्नत जुबैर ने शेयर किया लेटेस्ट फोटोशूट

जन्नत जुबैर (Jannat Zubair Photo) ने अपनी इस पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा है 'मुझे भेड़ियों के पास फेंक दो और मैं पैक का नेतृत्व करते हुए वापस आऊंगी'. इसी के साथ इन फोटो पर उनके फैन्स जमकर उनकी तारीफें कर रहे हैं. उनके एक फैन ने कमेंट में लिखा है 'Unexpected attack from you', तो दूसरे ने लिखा है 'This is girl is on fire'. वहीं जन्नत के इस पोस्ट पर कुछ ही समय में 220 हजार लाइक और 5,069 कमेंट आ चुके हैं.

जन्नत जुबैर इन सीरियल्स में आ चुकी हैं नजर

बता दें, जन्नत जुबैर (Jannat Zubair) ने आठ साल की उम्र से अपने करियर की शुरूआत कर दी थी. वे 'फुलवा', 'काशी-अब ना रहे तेरा कागज कोरा', 'हार जीत', 'मट्टी की बन्नु', 'भारत के वीर पुत्र: महाराणा प्रताप', 'तू आशिकी' जैसे कई टीवी सीरियल में अहम किरदार में नजर आ चुकी हैं. इंस्टाग्राम पर उन्हें 32.9 मलियन लोग फॉलो करते हैं.