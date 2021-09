Jannat Zubair ने बिना मेकअप करवाया फोटोशूट, तस्वीरें देख फैन्स बोले- कितनी प्यारी लग रही हो...Photos वायरल

जन्नत जुबैर (Jannat Zubair) ने इन फोटो में लाइट मेकअप किया है, जिससे उनका लुक काफी शानदार लग रहा है. इन फोटो को देख उनके फैन्स उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. उनके एक फैन ने लिखा है 'बिना मेकअप भी आप कितनी प्यारी लगती हो', तो दूसरे ने लिखा है 'So pretty and the view is so amazing'. इसी के साथ उनकी इस फोटो पर अब तक 293 हजार से ज्यादा लाइक आ चुके हैं.

बता दें, जन्नत जुबैर (Jannat Zubair) ने आठ साल की उम्र से अपने करियर की शुरूआत कर दी थी. वे 'फुलवा', 'काशी-अब ना रहे तेरा कागज कोरा', 'हार जीत', 'मट्टी की बन्नु', 'भारत के वीर पुत्र: महाराणा प्रताप', 'तू आशिकी' जैसे कई टीवी सीरियल में अहम किरदार में नजर आ चुकी हैं. इंस्टाग्राम पर उन्हें 32.9 मलियन लोग फॉलो करते हैं.