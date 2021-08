जन्नत जुबैर ने नेहा कक्कड़ के सॉन्ग 'तेरी भाभी' पर किया जोरदार डांस, Video हुआ वायरल

जन्नत जुबैर ने डांस वीडियो किया शेयर

कानों में शानदार हेडफोन लगाकर गाना गुनगुनाते टीवी एक्ट्रेस जन्नत जुबैर का एक प्रमोशनल वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में टीवी सीरियल 'फुलवा' और 'तू आशिकी' में पंक्ति शर्मा का किरदार निभाकर छोटे पर्दे पर अपनी पहचान बनाने वाली जन्नत बॉलीवुड सॉन्ग 'हट जा सामने से तेरी भाभी खड़ी है' को सुनकर बैठे-बैठे ही डांस करती हुई नजर आ रही हैं. जन्नत जुबैर के इस वीडियो पर अब तक करीब 3 लाख 70 हजार लाइ मिल चुके है. इंस्टाग्राम पर 'I enjoy grooving to the beats on my favourite UBON Headphones' कैप्शन के साथ शेयर किए गए इस वीडियो को देखकर आपका मन भी थिरकने को करने लगेगा.