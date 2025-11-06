जन्नत जुबैर ने की 'ब्यूटी फिल्टर ऐप्स' की आलोचना, बोलीं- होंठों को बड़ा, आंखों को चमकदार...

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोहा अली खान ने हाल ही में अपने पॉडकास्ट शो में टीवी और सोशल मीडिया स्टार जन्नत जुबैर को बुलाया. इस एपिसोड में दोनों अभिनेत्रियों ने हल्की-फुल्की बातों से लेकर कुछ गंभीर विषय, जैसे डिजिटल दुनिया, सोशल मीडिया का दबाव और आज की पीढ़ी पर उसके असर को लेकर अपने-अपने विचार साझा किए. जहां सोहा ने सवाल बड़ी सादगी से पूछे, वहीं जन्नत ने भी समझदारी से उन सवालों का जवाब दिया. सोहा ने जन्नत से डिजिटल दुनिया से जुड़ा सवाल पूछा कि ऐसा कौन-सा ऐप है जिसे वह चाहेंगी कि यह कभी बना ही न होता. इस पर जन्नत ने बिना किसी झिझक के कहा कि वे चाहेंगी कि 'रैंडम ब्यूटी फिल्टर ऐप्स' कभी न बने होते.

उन्होंने बताया, ''ऐसे ऐप्स युवाओं में अवास्तविक सुंदरता की परिभाषा गढ़ते हैं और यह मानसिक रूप से खतरनाक हो सकता है. आज की युवा पीढ़ी इन फिल्टर्स के चक्कर में खुद की तुलना नकली सुंदरता से करने लगती है, जिससे आत्मविश्वास पर बुरा असर पड़ता है.'' जन्नत ने कहा, ''फोटो को थोड़ा-बहुत एडिट करना बुरा नहीं है. अगर किसी तस्वीर में कोई दाग-धब्बा हो या चेहरा थोड़ा थका हुआ दिखे तो हल्की एडिटिंग की जा सकती है. लेकिन जब लोग अपनी पूरी शक्ल बदल देते हैं, होंठों को बड़ा, आंखों को चमकदार, जबड़े को पतला और चेहरा बिल्कुल अलग बना लेते हैं, तो यह सही नहीं है. ऐसा करने से न केवल झूठी सुंदरता का भ्रम पैदा होता है, बल्कि लोग असलियत से दूर जाने लगते हैं.''

जन्नत ने उदाहरण देते हुए बताया कि कई बार वह लोगों से मिली हैं, जिनका असली चेहरा और उनके सोशल मीडिया पर डाले गए फोटो में बहुत फर्क था. उन्होंने कहा, ''इन ऐप्स की वजह से अब तस्वीरों में असली चेहरा पहचानना मुश्किल हो गया है. ऐसे फिल्टर न सिर्फ चेहरे बल्कि शरीर की बनावट तक को बदल देते हैं, कमर पतली, गालों में डिंपल और आंखों में चमक जोड़ देते हैं. यह ट्रेंड वाकई डराने वाला है क्योंकि इससे लोग अपनी वास्तविक पहचान से असंतुष्ट होने लगते हैं.''

शो में सोहा ने आगे जन्नत से एक और दिलचस्प सवाल पूछा, "50 मिलियन से ज्यादा लोग आपको सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं, क्या कभी आपको लगातार कंटेंट बनाने का दबाव महसूस होता है?" इस सवाल पर जन्नत ने बहुत सहजता से जवाब दिया. उन्होंने कहा, ''मैं सोशल मीडिया को किसी रणनीति या मजबूरी के तौर पर नहीं लेती. मेरा जब मन करता है, तब ही पोस्ट करती हूं. कई बार ऐसा होता है कि मैं दस दिनों तक कुछ भी पोस्ट नहीं करती, क्योंकि मन ही नहीं होता. सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी मानसिक शांति है.''

उन्होंने आगे बताया कि सोशल मीडिया पर हमेशा सकारात्मकता नहीं मिलती. उन्होंने कहा कि कई बार लोग उन्हें या उनके परिवार को ट्रोल करते हैं. उनके करियर को लेकर सवाल उठाते हैं. लेकिन, इसके बावजूद वह कभी खुद पर शक नहीं करतीं. उन्होंने कहा, ''मुझे हमेशा पता होता है कि मैं क्या कर रही हूं और क्यों कर रही हूं.''

जन्नत जुबैर ने टीवी शो 'फुलवा' से अभिनय सफर की शुरुआत की थी. उसके बाद 'तू आशिकी' जैसे शो में उन्होंने लीड रोल निभाया और दर्शकों के बीच अपनी अलग पहचान बनाई. धीरे-धीरे उन्होंने फिल्मों और म्यूजिक वीडियोज की दुनिया में कदम रखा और आज वह भारत की सफल युवा कलाकारों में गिनी जाती हैं.