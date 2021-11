Gauahar Khan ने अंग्रेजी सॉन्ग पर डांस करते हुए शेयर किया वीडियो तो पति जैद दरबार का यूं आया रिएक्शन...

गौहर खान (Gauahar Khan) ने अपना ये वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. इस वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है 'Sun and the SHINE'. वहीं वीडियो को देख उनके पति जैद दरबार (Zaid Darbar) ने कमेंट करते हुए लिखा है 'I like I like'. इसी के साथ उनके फैन्स भी जमकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. उनके एक फैन ने लिखा है 'Sunflower look', तो दूसरे ने लिखा है 'Love you my beautiful sunshine'.

गौहर खान (Gauahar Khan) के करियर की बात करें तो, उन्होंने इंडस्ट्री में एक मॉडल के तौर पर कदम रखा था. जिसके बाद उन्होंन रणबीर कपूर की फिल्म 'रॉकेट सिंह: सेल्समैन ऑफ द ईयर' में भी काम किया. बाद में उन्हें 'गेम (2011)', 'इशकजादे (2012)', 'बद्रीनाथ की दुलहनिया (2017)' और 'बेगम जान (2017)' जैसी काई शानदार फिल्मों में देखा गया. वहीं गौहर खान (Gauahar Khan Movie) को हालही में विक्रांत मेस्सी और कृति खरबंदा की फिल्म '14 फेरे (14 Phere)' में देखा गया है. इस फिल्म में वो जुबीना के किरदार में नजर आ रही हैं. काफी समय बाद गौहर किसी फिल्म में नजर आई हैं.