देवर आवेज दरबार नहीं गौहर खान को इस कंटेस्टेंट के लिए लगा बुरा, बोलीं- सब आके बद्तमीजी करके चले जाते हैं...

बिग बॉस 19 के लेटेस्ट एपिसोड के बाद गौहर खान ने एक्स पर ट्वीट शेयर किया है, जिस पर लोगों का रिएक्शन सामने आ रहा है. 

नई दिल्ली:

बिग बॉस 19 में इस बार गौहर खान के देवर और यूट्यूबर आवेज दरबार की एंट्री हुई हैं, जो अपनी गर्लफ्रेंड नगमा के साथ गेम में बने हुए हैं. वहीं नॉमिनेशन टास्क के बाद आवेज को इमोशनल होते हुए भी देखा गया. लेकिन अब गौहर खान ने एक्स पर एक ट्वीट शेयर किया है, जिसमें वह देवर आवेज या नगम के लिए नहीं बल्कि कंटेस्टेंट कुनिका सदानंद के लिए बात करती हुई नजर आ रही हैं. वहीं उन्होंने यह भी लिखा कि उन्हें कुनिका जी के लिए बुरा लग रहा है. हालांकि फैंस उनकी इस बात से सहमत नहीं नजर आ रहे हैं. 

गौहर खान ने देर रात एक्स पर लिखा, कुनिका जी के लिए बुरा लग रहा है. सब आकर बद्तमीजी करके चले जाते हैं. वह हमारी मां की उम्र की हैं. अच्छे बनें. मुझे लगता है लोग उनकी टोन को गलत समझ रहे हैं. इस पोस्ट पर लोगों ने भी खूब रिएक्शन दिया है. एक यूजर ने लिखा, जैसी करनी वैसी भरनी. दूसरे यूजर ने लिखा, उम्र का कार्ड खेलो बस वो ऐसे कमांड कर रही हैं जैसे स्कूल की प्रिंसिपल हों. तीसरे यूजर ने लिखा, मां की उम्र की हैं तो बिग बॉस में क्यों भेजा अपने घर ही रहती ना. ये वुमन कार्ड और उम्र का कार्ड का दौर अब जा चुका है ये बिग बॉस 19 है. 

गौरतलब है कि गौहर खान ने बिग बॉस 7 का खिताब अपने नाम किया है. वहीं उनकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को काफी पसंद भी किया गया था. उन्होंने आवेज दरबार के भाई जैद दरबार से साल 2020 में शादी की थी. कपल का एक बेटा भी है. जबकि हाल ही में कपल ने दूसरी प्रेग्नेंसी का ऐलान किया है. 
 

