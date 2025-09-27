विज्ञापन

Bigg Boss 19: गौहर खान ने सलमान के सामने अमाल मलिक की लगाई क्लास, देवर आवेज को भी पड़ी फटकार

इस बार वीकेंड का वार एपिसोड में 'बिग बॉस 7' की पूर्व विजेता और अभिनेत्री गौहर खान दिखाई देंगी.  इसका एक प्रोमो जारी कर दिया गया है.

गौहर खान ने सलमान के सामने अमाल मलिक की लगाई क्लास
इन दिनों 'बिग बॉस 19' के घर में हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. इसी बीच फरहाना भट्ट को घर का नया कप्तान बनाया गया है. इस बार वीकेंड का वार एपिसोड में 'बिग बॉस 7' की पूर्व विजेता और अभिनेत्री गौहर खान दिखाई देंगी.  इसका एक प्रोमो जारी कर दिया गया है. इसमें वे सलमान खान के साथ अमाल मलिक को फटकार लगाते हुए उन्हें दोगला कहती दिखी दीं. उन्होंने आवेज दरबार को भी फटकार लगाई है. चैनल ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इसका वीडियो शेयर किया है. इसमें होस्ट सलमान खान आवेज से कहते हैं, "मैं आपकी मदद तभी कर सकता हूं, जब आप खुद की मदद करेंगे. जैसा आप पूरे सप्ताह अपने मुद्दे पर कुछ नहीं बोलते हैं, मैं भी उसी तरह कुछ नहीं बोलूंगा."

इसके बाद पूर्व 'बिग बॉस' विनर गौहर खान स्टेज पर आती हैं और कहती हैं कि अगर आवेज अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा. गौहर खान ने अपने देवर आवेज को फटकारते हुए कहा, "आपको यहां पर क्या हो रहा है, आवेज? अगर आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? आप बिल्कुल चुप हो, जहां पर असल में आपको बोलना चाहिए. अगर आप खुद में ही खोए रहेंगे तो इस शो में आपका कोई मौका नहीं मिलेगा जीतने का."

इसके बाद गौहर अमाल मलिक से बात करती हैं. वह उनपर निशाना साधते हुए कहती हैं, "अमाल, आपका जो किरदार है वो बहुत अधिक दोगला दिख रहा है, और आप किसी के नहीं हैं." वीकेंड का वार एपिसोड में होस्ट सलमान खान और गौहर खान इन दोनों कंटेस्टेंट को आईना दिखाते दिखाई देंगे.वही, इससे पहले वाले एपिसोड में कैप्टेंसी टास्क हुआ. इसमें गौरव खन्ना और फरहाना भट्ट में से किसी एक सदस्य को घरवालों को नया लीडर बनाना था.

बिग बॉस ने घरवालों को असेंबली हॉल में बुलाकर इन दोनों में से किसी एक को घर का कप्तान चुनने के लिए कहा. इस दौरान घरवालों को उस सदस्य को काला हार पहनाना था जिसे वो कैप्टन नहीं बनाना चाहते. इस टास्क में फरहाना को घर का नया कैप्टन चुन लिया गया.

