दूरदर्शन की रामायण के श्रीराम एक दिन में पी जाते थे कई-कई सिगरेट, फैन ने डांटकर कहा था- हम आपको भगवान समझते हैं और आप...

छोटे पर्दे पर दूरदर्शन के जमाने से पॉपुलर एक्टर या यूं कहें की भगवान श्रीराम यानी अरुण गोविल आज भी फैन्स के दिलों में बसते हैं. 12 जनवरी 1958 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में जन्मे अरुण गोविल अपने इस किरदार की वजह से केवल देश ही नहीं विदेशों भी जाने गए. उनके किरदार ने ना सिर्फ मनोरंजन किया, बल्कि लाखों लोगों की आस्था को भी छुआ. उन्हें आज देखकर आज भी उनके पैर छू लेने वाले लोग यूं ही ऐसा नहीं करते. इसके पीछे अरुण गोविल भी तपस्या थी जिन्होंने प्रभु श्रीराम को पर्दे पर जीवंत कर दिया.

फिल्मों से की थी एक्टिंग करियर की शुरुआत

अरुण गोविल ने अभिनय की शुरुआत 1977 में ताराचंद बड़जात्या की फिल्म ‘पहेली' से की थी. इसके बाद उन्होंने हिम्मतवाला, सावन को आने दो, दिलवाला, लवकुश जैसी कई फिल्मों में काम किया और यहां तक कि श्रीदेवी के साथ भी स्क्रीन शेयर की. लेकिन असली पहचान उन्हें मिली रामानंद सागर के ऐतिहासिक टीवी शो ‘रामायण' से, जहां उन्होंने श्री राम का किरदार निभाया.

विक्रम और बेताल से पड़ी रामायण की नींव

रामायण से पहले अरुण गोविल रामानंद सागर के ही शो ‘विक्रम और बेताल' में राजा विक्रमादित्य के रूप में नजर आए थे, जिससे निर्देशक को उनकी एक्टिंग पर भरोसा था. रामायण में दीपिका चिखलिया (सीता) और सुनील लहरी (लक्ष्मण) के साथ उनका कॉम्बिनेशन इतना जोरदार रहा कि दर्शकों ने उन्हें वाकई भगवान राम मान लिया. लोग उन्हें देखकर पैर छूते, पूजा करते और राम कहकर बुलाते थे.

चेन स्मोकर थे अरुण गोविल

राम के किरदार ने उनकी पर्सनल लाइफ पर भी बहुत असर डाला. वे पहले चेन स्मोकर हुआ करते थे लेकिन एक घटना ने उन्हें हमेशा के लिए यह बुरी लत छोड़ने पर मजबूर कर दिया. अरुण ने कपिल शर्मा शो पर खुद बताया था कि एक बार साउथ में किसी तमिल फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें सिगरेट की तलब लगी. वे एक कोने में जाकर सिगरेट पीने लगे, तभी एक शख्स आया और उन्हें घूरते हुए तमिल में कुछ कहने लगा.

अरुण को तमिल नहीं आती थी बाद में उन्होंने जब इस बारे में पूछा तो पता चला कि वह शख्स गुस्से में था और कह रहा था, “हम आपको भगवान मानते हैं, और आप यहां सिगरेट पी रहे हो?” उस फैन की डांट और भावनाओं ने अरुण गोविल को इतना छू लिया कि उन्होंने उसी दिन से सिगरेट छोड़ दी. उन्होंने इसे अपनी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बताया.