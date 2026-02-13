आनंद रामानंद सागर चोपड़ा का 84 वर्ष की उम्र में निधन, रामायण के निर्माता रामानंद सागर के थे बेटे

Anand Ramanand Sagar Chopra Dies at 84: रामायण जैसी महाकाव्य टीवी धारावाहिक के मूल निर्माता पद्मश्री रामानंद सागर के पुत्र और सागर आर्ट्स के दूसरे पीढ़ी के प्रबंधक श्री आनंद रामानंद सागर चोपड़ा का आज 13 फरवरी 2026 को निधन हो गया. परिवार ने गहरे दुख के साथ यह दुखद समाचार शेयर किया है. उन्होंने शांतिपूर्वक अंतिम सांस ली.आनंद रामानंद सागर चोपड़ा अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे. रामानंद सागर की ओर से 1987 में बनाई गई रामायण ने पूरे देश में धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को घर-घर पहुंचाया था. आनंद ने सागर आर्ट्स के माध्यम से इस विरासत को संभाला और कई परियोजनाओं में योगदान दिया.

वे एक सौम्य, गरिमामय और मूल्यों से भरे व्यक्ति थे. उनकी दयालुता, बुद्धिमत्ता और नम्र स्वभाव ने परिवार, मित्रों और जानने वालों के दिलों में विशेष जगह बनाई. कई लोगों के जीवन को उन्होंने अपनी सकारात्मकता और सहानुभूति से छुआ. परिवार ने एक बयान में कहा, "यह हमारे लिए बहुत दुख की बात है. पिता जी हमारे लिए हमेशा प्रेरणा और ताकत रहे हैं. उनका जाना एक बड़ा शून्य छोड़ गया है, लेकिन उनकी यादें और सिखाए गए मूल्य हमेशा हमारे साथ रहेंगे." श्री आनंद रामानंद सागर चोपड़ा के अंतिम संस्कार शुक्रवार, 13 फरवरी 2026, शाम 4:30 बजे, हिंदू स्मशान भूमि (पवन हंस), मुंबई में हुआ है. टीवी और फिल्म जगत में यह खबर शोक की लहर लेकर आई है.