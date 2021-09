Devoleena Bhattacharjee ने सफेद साड़ी पहन यूं की वॉक, सादगी भरे अंदाज से जीता फैन्स का दिल

देवोलीना भट्टाचार्जी (Devoleena Bhattacharjee) वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. वीडियो में देवोलिना काफी स्टाइलिश और ग्लैमरस नजर आ रही हैं. इस वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है 'My love for white is not hidden anymore'. वीडियो को देख उनके फैन्स कमेंट कर जमकर उनकी तारीफ कर रहे हैं. एक फैन ने लिखा है 'Osm video', तो दूसरे ने लिखा है 'बहुत ही खूबसूरत'.

अभिनेत्री देवोलीना भट्टाचार्जी (Devoleena Bhattacharjee) ने स्टार प्लस के फेमस सीरियल 'साथ निभाना साथिया' (Saath Nibhaana Saathiya) में गोपी बहु के किरदार से अपने करियर की शुरुआत की थी. साथ ही वो बिग बॉस 13 में भी नजर आ चुकी हैं. बिग बॉस से उन्हें जबरदस्त लोकप्रियता हासिल हुई थी. फिलहाल वो 'साथ निभाना साथिया' के सीजन 2 में भी गोपी का किरदार निभा रही हैं. वहीं सोशल मीडिया पर उनके डांस और सिंगिंग वीडियो खूब पसंद किए जाते हैं.