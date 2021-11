Deepika Singh ने पंजाबी सॉन्ग 'Na Na' पर किया जबरदस्त डांस, बार-बार देखा जा रहा Video

दीपिका सिंह (Deepika Singh) ने अपना ये वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. इस वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन 'Monday workout, Nah nah nah nah…' वीडियो में उनके लुक की बात करें तो गाजरी रंग का टॉप और व्हाइट कलर का शॉर्ट पहना हुआ है. वहीं उनके इस वीडियो को फैन्स द्वारा खूब पसंद आ रहे हैं. उनके एक फैन ने लिखा है 'You are just looking like teenage girl', तो किसी ने लिखा है 'Beautiful dance'.

बता दें, दीपिका सिंह (Deepika Singh) का 'दिया और बाती हम' सीरियल से पॉपुलेरिटी का ग्राफ बढ़ा. जिसके बाद उन्होंने 2 मई साल 2014 को इस सीरियल के डायरेक्टर से शादी कर ली. दीपिका का एक बेटा भी है. एक्ट्रेस का स्क्रीन से एक लंबा ब्रेक लेने के बाद अब वे जल्द ही अपने पति द्वारा निर्देशित 'कमा के खाले' फिल्म में नजर आएंगी. इस बात की जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर दी थी.