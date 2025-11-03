विज्ञापन

चांदी के बर्तनों को कैसे साफ करें? एक्टर ने मंदिर के बर्तनों को साफ करने का बताया आसान नुस्खा, फैंस बोले- सुपर्ब आइडिया...

साराभाई वर्सेस साराभाई और खिचड़ी में हिमांशू का किरदार निभाने वाले एक्टर जेडी मजिठिया ने चांदी के बर्तन साफ करने का घरेलू उपाय बताया है.

एक्टर ने बताया चांदी के बर्तनों को साफ करने का तरीका
नई दिल्ली:

चांदी के बर्तन कैसे साफ करें? चांदी के बर्तनों को घर पर साफ करने का तरीका क्या है? अक्सर लोगों के घर पर रखे चांदी के बर्तन काले पड़ने लगते हैं, जिसे साफ करना काफी मुश्किल हो जाता. लेकिन हाल ही में सारा भाई वर्सेस सारा भाई और खिचड़ी जैसे शोज में काम कर चुके एक्टर जेडी मजिठिया ने हाल ही में एक वीडियो के जरिए बताया कि घर बैठे चांदी के बर्तन को घर पर आसानी से कैसे साफ करें. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि एक्टर जेडी मजिठिया को दर्शक खिचड़ी के हिमांशू के किरदार में जानते हैं.

वीडियो में जेडी मजिठिया अपने मंदिर वाले कमरे से बात करते हुए कहते हैं, मैं पूजा के रुम में वीडियो नहीं बनाता हूं और बनाना भी नहीं चाहिए लेकिन यह खास उन लोगों के लिए बना रहा हूं. अगर आप पूजा में भगवान के कोई काम में चांदी का बर्तन इस्तेमाल करते हैं और वह काला पड़ जाता है. हमारे यहां ह्यूमिडिटी बहुत है. पानी वगैरह की वजह से यह काफी बार काला हो जाता है. तब आप हैरान हो जाएंगे कि इसको कैसे धोना है.

आगे वह कॉलगेट का पाउडर दिखाते हुए कहते हैं, ये ब्रांड एड के लिए नहीं है. पर अभी आप देखना की आपके सामने ये बदल जाएगा देखना. ये आपको जो काला दिख रहा है ना देखना एकदम साफ कैसे होगा. इसके बाद जेडी चांदी के बर्तन को धोते हुए नजर आते हैं और कहते हैं, बहुत दिन से पड़ा है ना तो थोडा ज्यादा वक्त लग रहा है. पर फिर भी आपको मजा आएगा देखकर. पर क्या है ना भगवान के चांदी के बर्तन को साफ करना चाहिए.

वीडियो के अंत में एक्टर काले पड़े चांदी के बर्तन को साफ करने के बाद दिखाते हुए नजर आ रहे हैं. इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में लोगों का रिएक्शन देखने को मिल रहा है. एक यूजर ने लिखा, सुपर्ब आइडिया छे हिमांशू. दूसरे यूजर ने लिखा, जेडी भाई तुम्हारे मंदिर के भगवान के दर्शन भी करवादो. तीसरे यूजर ने लिखा, थैंक्यू जेडी भाई सही है. चौथे यूजर ने लिखा, बहुत अच्छा सर. किसी को पता नहीं चलेगा. बापू ऐसा चमक जाएंगे चांदी की कटोरी.

