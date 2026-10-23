CID के DCP चित्रोले अब दिखने लगे हैं ऐसे, वीडियो में बीपी सिंह को देख इमोशनल हुए फैंस, कहा- टाइम कितना बीत गया

सीआईडी टीवी के पॉपुलर सीरियल्स में से एक है, जिसमें एसीपी प्रद्युम्न, दया और अभिजीत के किरदार को ऑडियंस का खूब प्यार मिला. इनमें एक और किरदार था, जो था डीसीपी चित्रोले का, जो एसीपी प्रद्युम्न की नाक में दम करने कुछ कुछ एपिसोड में आते थे. वहीं एसीपी और डीसीपी के बीच मजेदार सीन दर्शकों का खूब एंटरटेनमेंट करते थे. इस किरदार को शिवाजी साटम और बीपी सिंह ने निभाया था, जो टीवी और फिल्मों की दुनिया का हिस्सा रह चुके हैं. हालांकि तेज तर्रार और मजाकिया अंदाज में नजर आने वाले डीसीपी चित्रोले का अब लुक बदल चुका है, जिसे देख पैंस भी हैरान है.

बीपी सिंह का लेटेस्ट वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में बीपी सिंह बुजुर्ग और कमजोर नजर आ रहे हैं. वहीं उनके साथ दया यानी दयानंद शेट्टी नजर आ रहे हैं, जो पापनाशम फिल्म का बोर्ड लिए दिख रहे हैं. इस वीडियो को देखते ही फैंस ने कमेंट सेक्शन में रिएक्शन देना शुरू कर दिया है. एक यूजर ने लिखा हार्ट ब्रेकिंग. दूसरे यूजर ने लिखा, कोई खून का रिश्ता नहीं है. लेकिन मुझे उनके लिए बुरा लग रहा है. तीसरे यूजर ने लिखा, बचपन का फेवरेट शो. चौथे यूजर ने लिखा, पर ये ऐसे क्यों हो गए. पांचवे यूजर ने लिखा, कितनी जल्दी दिन बीत गए.

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बीपी सिंह के बारे में

27 अप्रैल 1949 में जन्मे बीपी सिंह यानी बृजेंद्रपाल सिंह अब 77 साल के हैं. वह टीवी निर्माता हैं, जिन्होंने सीआईडी का निर्माण किया था, जो लंबे समय से चलने वाला शो है. शो में उनके किरदार का नाम था शमशेर सिंह चित्रोले, जो कभी कभी शो में आते थे. इसके अळावा उन्होंने 1995 से लेकर 20215 तक आहट सीरियल का निर्माण किया था. इसके अलावा उन्होंने भारत की पहली साइटेंट कॉमेडी गुटूर गू 2010 में पेश किया था. इसके अलावा हम ने ली है शपथ क्राइम शो भी उन्होंने शो किया.

इस फिल्म का बने थे हिस्सा

2012 में फिल्म एजेंट विनोद में रॉ चीफ हसन नवाज का किरदार बीपी सिंह ने निभाया था, जिसकी चर्चा खूब हुई थी. हालांकि 2020 में अभय सीरीज को प्रोड्यूस करने के बाद वह फिल्मी दुनिया से अलग हैं.

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