करवाचौथ का गाना, महिलाएं कर रही हैं 25 साल से डांस, अलका, उदित, कविता, अमित, सोनू ने मिलकर बनाया सुपरहिट

देशभर में गुरुवार 29 अक्टूबर को करवाचौथ सेलिब्रेट किया जाएगा. इस दिन सुहागिन महिलाओं व्रत रखकर अपने पति की सलामती की दुआ करती हुईं नजर आएंगी, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. शॉपिंग से लेकर हाथ की मेहंदी का डिजाइन... सब महिलाओं ने चुन लिया होगा और जोर शोर से करवाचौथ को सेलिब्रेट करने की तैयारी कर ली होगी. इसी उत्साह को और बढ़ाने के लिए हम आपको उस 25 साल पुराने गाने के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें जोर शोर से करवाचौथ सेलिब्रेट किया गया. परिवार से सजा यह गाना जहां यूट्यूब पर 92 मिलियन पार हो चुका है तो वहीं 5 सिंगर्स अल्का याग्निक, अमित कुमार, कविता कृष्णमूर्ति, सोनू निगम और उदित नारायण की आवाज ने सुपरहिट बनाया है.
शाहरुख काजोल का करवाचौथ का गाना
हम जिस गाने की बात कर रहे हैं वह है 2001 में आई शाहरुख खान, काजोल, करीना कपूर, ऋतिक रोशन, अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की कभी खुशी कभी गम. इस गाने की शुरूआत करीना कपूर और ऋतिक रोशन के डांस से होती है, जिसके बोल थे....
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बोले चूड़ियां बोले कंगना
हाय मैं हो गई तेरी साजना
तेरे बिन जियो नइयो लगदा
मैं ते मरगाइयां
लहजा लहजा दिल लहजा लहजा
सोणिये लहजा लहजा
लहजा लहजा दिल लहजा लहजा
सोणिये लैजा लैजा
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सुहागन ने दिखाया साजन का प्यार
इस गाने में सुहागन के दिल की बात भी करवा चौथ की रस्मों के दौरान की गई है, जिसके बोल काजोल गाती हुईं नजर आती हैं और कहती हैं...
अपनी मांग सुहागन हो, संग हमेशा साजन हो
आके मेरी दुनिया, मैं वापस ना जाना
सेहरा बांध के माही, तू मेरे घर आना
सोनी किथी सोनी, आज तू लगदी वे
बस मेरा साथ ये, जोड़ी तेरी सजदी वे
रूप ऐसा सुहाना तेरा, चांद भी दीवाना तेरा
जा रे ओह जा जूठे, तेरी गाला हम ना माने
क्यों तारे से करता है, तू हमको सब कुछ जाने
सास का सुहागिन जोड़ी को आशीर्वाद
मेरे दिल की दुआ ये कहे
तेरी जोड़ी सलामत रहे
ओह साजन जी हां साजन जी यूं ही
सारा जीवन साथ में
बोले चूड़ियां बोले कंगना
हाए मैं हो गया तेरा सजना
कभी खुशी कभी गम में परिवार की कहानी
करण जौहर द्वारा निर्देशित कभी खुशी कभी गम की कहानी यशवर्धन रायचंद (अमिताभ बच्चन) की है, जो अमीर और परंपरावादी बिजनेसमैन है. वहीं उसके बड़े बेटे राहुल (शाहरुख खान), जो गोद लिया हुआ है उसे छोटे घर की अंजलि (काजोल) से प्यार हो जाता है. वहीं उसके लिए परिवार को छोड़ देता है. इसके बाद अपनी अलग दुनिया विदेश में अपनी पत्नी, बेटे और साली पूजा (करीना) के साथ बिताता है. वहीं राहुल का छोटा भाई रोहन (ऋतिक रोशन) परिवार को साथ लाने का फैसला करता है.
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