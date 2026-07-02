चुड़ैल चली ससुराल सोनी पर जल्द, देखने को मिलेगी दयालु चुड़ैल की शादी की कहानी

सोनी सब अपने नए फैमिली सिटकॉम चुडैल चली ससुराल के साथ दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने के लिए तैयार है. यह शो फैंटेसी, कॉमेडी और दिल को छू लेने वाले पारिवारिक रिश्तों का मजेदार संगम है. चैनल की पारिवारिक मनोरंजन की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, यह कहानी एक ऐसी दुनिया को जीवंत करती है जहां जादू रोजमर्रा की पारिवारिक खुशियों और हलचल के साथ सहजता से जुड़ जाता है. प्यार भरे किरदारों, जोरजोर से हंसाने वाले पलों और अप्रत्याशित ट्विस्ट से भरपूर चुडैल चली ससुराल पूरे परिवार के लिए एक जादुई मनोरंजन का वादा करता है.

कहानी के केंद्र में है उर्वशी (हिबा नवाब), एक दयालु चुड़ैल जो अपने जादुई संसार से ज्यादा प्यार को चुनती है और आरव पटेल (अधिक मेहता) के साथ नई जिंदगी शुरू करती है. आरव एक जमीन से जुड़ा हुआ बिजनेसमैन है जो ईमानदारी, सादगी और रिश्तों की ताकत में विश्वास करता है. जैसे जैसे उर्वशी इंसानी घर की दिनचर्या में ढलने की कोशिश करती है, वैसे वैसे सबसे आसान काम भी मजेदार और अप्रत्याशित हालात पैदा कर देते हैं, जहां थोड़े से जादू से बहुत सारी हलचल मच जाती है. मजे को और बढ़ाती है कामिनी (राखी विजन), एक ताकतवर चुड़ैल जो मानती है कि जादू ही सर्वोच्च है और उर्वशी के इंसानी दुनिया में जाने के फैसले को कभी स्वीकार नहीं करती. इन दोनों के विपरीत व्यक्तित्व और जादू बनाम साधारण पारिवारिक जीवन का टकराव मिलकर एक ऐसा शो बनाते हैं जो हंसी, दिल और प्यारी सी हलचल से भरपूर है.

हिबा नवाब ने कही ये बात

“जैसे ही मैंने चुडैल चली ससुराल की कहानी सुनी, मुझे पता चल गया था कि यह ऐसा शो है जिसे दर्शक देखकर खूब मजा करेंगे. इसमें हंसी, मजेदार हालात, जादुई हलचल और दिल को छू लेने वाले पारिवारिक पल भरे हुए हैं और यह सब एक साथ होना वाकई मजेदार है. मुझे लगता है लोगों को मुस्कुराना सबसे बड़ा इनाम है और यह शो बिल्कुल उसी अंदाज में करता है. लगभग 6 साल बाद सोनी सब पर वापसी करना मेरे लिए घर लौटने जैसा है. यह चैनल हमेशा ऐसी कहानियों का जश्न मनाता है जो परिवारों को जोड़ती हैं और मैं एक बार फिर उनके साथ काम करके बेहद खुश हूं. मैं इंतजार नहीं कर सकती कि दर्शक इस जादुई सफर का हिस्सा बनें और हमारे साथ हंसीमजाक का आनंद लें.”