चिंकी-मिंकी ने शेयर किया BTS वीडियो, यूं हवा में उड़ती नजर आईं दोनों बहने...देखें video

सुरभि समृद्धि (Surabhi Samriddhi) ने ये वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि, दोनों बहनें अपने शूटिंग का एक सिन कर रही हैं जिसका BTS वीडियो उन्होंने पोस्ट किया है. इस वीडियो में दोनों बहनों को हवा में उड़ते हुए देखा जा सकता है. इस वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है 'It isn't as easy as it seems, BTS of Hero Gayab Mode on!'. वहीं फैन्स को भी उनका ये वीडियो काफी पसंद आ रहा है. उनके इस वीडियो को कुछ ही देर में 461 हजार से ज्यादा बार देखा जा चूका है और 90 हजार से ज्यादा इसपर लाइक आ चुके हैं.

बता दें कि, चिंकी मिंकी यानी सुरभि समृद्धि अभी सब टीवी के शो 'हीरो' में मुख्य भूमिका निभा रही हैं. शो में उन्हें स्वीटी और मिठी के किरदार में देखा जा सकता है. वहीं चिंकी मिंकी ने 'द कपिल शर्मा शो' से अपने करियर की शुरुआत की थी. इस शो से उन्हें जबरदस्त पहचान मिली थी.