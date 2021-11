चिंकी-मिंकी ने शॉर्ट्स पहन अंग्रेजी गाने पर किया जोरदार डांस, बार-बार देखा जा रहा Video

चिंकी-मिंकी (Chinki Minki) ने अपना ये वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. इस वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है 'हम जानते हैं कि हमें इस ध्वनि पर नृत्य करने में बहुत देर हो चुकी है'. फैन्स भी उनका ये डांस वीडियो देख जमकर उनकी तारीफ कर रहे हैं. उनके एक फैन ने लिखा है 'Your are the best one, तो किसी ने लिखा है 'जबरदस्त'.

बता दें कि, चिंकी मिंकी यानी सुरभि समृद्धि अभी सब टीवी के शो 'हीरो' में मुख्य भूमिका निभा रही हैं. शो में उन्हें स्वीटी और मिठी के किरदार में देखा जा सकता है. वहीं चिंकी मिंकी ने 'द कपिल शर्मा शो' से अपने करियर की शुरुआत की थी. इस शो से उन्हें जबरदस्त पहचान मिली थी.