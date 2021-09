'चिंकी-मिंकी' ने 'Bishop Briggs' के अंग्रेजी सॉन्ग पर किया जबरदस्त डांस, दिलकश अदाओं ने उड़ाएं फैन्स के होश

सुरभि-समृद्धि (Surabhi Samriddhi) यानी टेलीविजन की चिंकी-मिंकी (Chinki Minki) अक्सर सोशल मीडिया पर अपने धमाकेदार डांस और कॉमेडी की वजह से छाई रहती हैं. दोनों जुड़वा बहनों में इतनी समानताएं हैं कि ज्यादातर फैन्स अब भी नहीं जानते कि कौन सुरभि है और कौन समृद्धि. सोशल मीडिया पर भी अक्सर दोनों एक से ही कपड़ों में ही वीडियो शेयर करतीं हैं. एक बार फिर सुरभि-समृद्धि ने अपने जोरदार डांस का वीडियो शेयर किया है, जो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है.

अंग्रेजी गाने पर दिखा दिलकश अंदाज

ताजा वीडियो में 'चिंकी-मिंकी' Bishop Briggs के अंग्रेजी गाने 'Shut your mouth and run me like a river' पर डांस करती दिख रही हैं. दोनों ने व्हाइट कलर की क्रॉप टॉप और ब्लू डेनिम जींस पहनी हुई है. इस अवतार में दोनों बहनें बेहद सुंदर नजर आ रही हैं. वहीं दोनों बहनें जबरदस्त डांस करती दिख रही हैं. उनके मूव्स सच में कातिलाना हैं, वहीं एक्सप्रेशन भी लाजवाब है. 'चिंकी-मिंकी' के इस डांस वीडियो पर कुछ ही घंटों में 70 हजार से अधिक लाइक्स आ चुके हैं. वहीं फैन्स ये डांस देख दीवाने हो रहे हैं, कोई उन्हें बेहद क्यूट तो कोई सुपर ब्युटीफूल बता रहा है.

बनाई अलग पहचान

कॉमेडी प्रोग्राम 'द कपिल शर्मा शो' से अपने करियर की शुरुआत करने वाली सुरभि-समृद्धि ने बड़े ही कम समय में दर्शकों के बीच न ही सिर्फ अपनी अलग पहचान बना ली है बल्कि उन्हें फैन्स से खूब सारा प्यार भी मिल रहा है. वो अपने अलग अंदाज के कारण पहचानी जाती हैं. टेलीविजन पर पहले शायद ही इस तरह का कॉन्सेप्ट देखा गया होगा. दोनों बहनें बिल्कुल एक सी दिखती हैं और उनके कॉमेडी का बेस भी यही है. वहीं अब जल्द दोनों बहनें टीवी शो 'हीरो' में मुख्य भूमिका में नजर आएंगी.