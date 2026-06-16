Bigg Boss 20: सैंटी शर्मा होंगे सलमान खान के शो के कंटेस्टेंट! कौन हैं ये सैंटी और क्यों चर्चा में है नाम?

बिग बॉस के नए सीजन यानी बिग बॉस 20 का मौसम आ गया है. इसी के साथ शो के कंटेस्टेंट्स को लेकर नए नए नाम सामने आ रहे हैं. फिलहाल एक नाम जो इस वक्त गूगल पर छाया हुआ है वह है सैंटी शर्मा. अभी शो के कंटेस्टेंट्स को लेकर कोई खास सुगबुगाहट नहीं है लेकिन एक नाम सुर्खियों में है. सोशल मीडिया पर कई वायरल पोस्ट में सैंटी शर्मा (रैपर) का नाम सामने आया है. पिछले कुछ समय में वह सुर्खियों में रहे हैं और उनकी बढ़ती पॉपुलैरिटी का नतीजा है कि वह बिग बॉस-20 के कंटेस्टेंट के तौर पर चर्चा में हैं.

डिजिटल फॉलोअर्स पर सैंटी के बढ़ते फॉलोअर्स के नंबर्स को देखते हुए यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि वह इस शो के कंटेस्टेंट हो सकते हैं. हालांकि 'बिग बॉस' या इसके प्रोड्यूसर्स की तरफ से कोई ऑफीशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है, लेकिन अलग-अलग ऑनलाइन कम्युनिटीज में शो के रेफरेंस में शर्मा का नाम बार-बार लिए जाने के चलते, इन चर्चाओं को देखने वाले कई लोगों का मानना ​​है कि वह कंटेस्टेंट्स में से एक हो सकते हैं या आने वाले सीजन के लिए उनके बारे में सोचा जाना चाहिए.

'बिग बॉस' में क्यों शामिल हो सकते हैं सैंटी शर्मा?

पिछले कुछ समय से सैंटी शर्मा कई वजहों से चर्चा में रहे. इनमें हाई-प्रोफाइल ऑनलाइन विवादों में शामिल होना भी शामिल है. इनमें से एक मामला तब का है जब उन्होंने वायरल 'कॉकरोच जनता पार्टी' को क्रिटिसाइज किया था. उन्होंने इसे "इंटरनेट ड्रामा" कहा था और युवाओं से अपील की थी कि वे इस ट्रेंड को आगे बढ़ाने से पहले इंटरनेट पर देखी जाने वाली हर चीज की सच्चाई जांच लें.

उनकी आलोचना के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के बीच बहस छिड़ गई और उन्हें काफी मीडिया कवरेज मिला. इसके अलावा रैपर बादशाह के सिंगल "टटीरी" (Tateeree) से जुड़े विवाद के बाद बादशाह का सपोर्ट करने के चलते भी वह चर्चा में रहे. ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जिनमें लोग मशहूर पर्सनैलिटीज के बारे में कमेंट कर या कुछ लिखकर मशहूर हुए हैं.

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सेलिब्रिटीज की बनी-बनाई इमेज उनकी पॉपुलैरिटी पर असर डालती है. लोग उनसे किस तरह जुड़ते हैं, यह भी तय करता है कि वे सेलिब्रिटी बनेंगे या नहीं. बड़े स्टेटस वाले सेलिब्रिटीज अक्सर बड़ी संख्या में फॉलोअर्स को अट्रैक्ट करते हैं.

कौन हैं सैंटी शर्मा?

सैंटी शर्मा का जन्म 9 सितंबर 1996 को हुआ. वह भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रतलाम शहर के रहने वाले हैं. उन्हें मध्य प्रदेश के शुरुआती रैपर्स में से एक माना जाएगा क्योंकि वे 2014 से ही म्यूजिक रिकॉर्ड कर रहे हैं. अपने इंडिपेंडेंट करियर के दौरान उन्होंने 'सूनी-सूनी सड़कों', 'उड़ान' और 'कोशिश मेरी' जैसे गाने बनाए हैं.

अपने करियर में वे बतौर सिंगर, लिरिसिस्ट, कम्पोजर और रिकॉर्ड प्रोड्यूसर काम कर चुके हैं. हालांकि सैंटी शर्मा के 'बिग बॉस 20' में शामिल होने को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं लेकिन शो के मेकर्स या खुद रैपर की तरफ से उनके शामिल होने की खबर को कनफर्म नहीं किया है. इसलिए अभी किसी भी खबर पर मुहर लगाना जल्दबाजी होगी.

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