बिग बॉस 19 में चल रहा कौनसा 'गंदा धंधा' ? किस तरफ था एक्स कंटेस्टेंट काम्या पंजाबी का इशारा

बिग बॉस 19 के ताजा नॉमिनेशन टास्क ने हर तरफ हंगामा मचा दिया है. इस हफ्ते पांच लोग घर से बाहर होने के लिए नॉमिनेट हुए. ये नाम हैं नीलम गिरी, फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना, अशनूर कौर और अभिषेक बजाज. लेकिन असली बवाल तो नॉमिनेशन के तरीके पर खड़ा हो गया. बिग बॉस 7 की एक्स कंटेस्टेंट काम्या पंजाबी ने इसे सीधे-सीधे “गंदा खेल” करार दे डाला. काम्या की बात से कई दर्शक भी सहमति रख रहे हैं क्योंकि नॉमिनेशन के लिए उन सदस्यों के पास वो नाम आए जिनसे उनकी खटपट रही है. ऐसे में पहले से ही साफ था कि अगर ये जा रहा है तो वो तो नॉमिनेट होगा ही.

क्या था नॉमिनेशन का नया फॉर्मूला?

घरवालों को जोड़ियों में कनफेशन रूम भेजा गया. हर जोड़ी के सामने दो नाम रखे गए एक को नॉमिनेट करना था, दूसरे को सेफ. बस यही तरीका देखते ही दर्शकों को लगा कि खेल पहले से फिक्स है. काम्या ने लिखा, ये तो सरासर धांधली है! अपने एक्स हैंडल पर काम्या ने तीखा तंज कसा, ये कैसा नॉमिनेशन है? जिस तरफ के ऑप्शन जिन लोगों को दिए ये साफ था कि बिग बॉस चाहते थे कि वो लोग नॉमिनेट हों. गंदा है पर धंधा है ये.

Yeh kaisa nomination hai? Jis taraf ke options jinn logon ko diye gaye the it was so clear #BiggBoss wanted these people to get nominated 👎🏻

Ganda hai par dhanda hai yeh. #BiggBoss19 — Kamya Shalabh Dang (@iamkamyapunjabi) November 4, 2025

उनका इशारा साफ था कुनिका, अमाल मलिक और शहबाज को जान-बूझकर सेफ जोन में रखा गया, जबकि गौरव खन्ना को बाहर का रास्ता दिखाने की पूरी तैयारी थी.

सोशल मीडिया पर भी भड़के लोग

एक यूजर बोला, “कुनिका को बचाने की स्क्रिप्ट पहले से तैयार थी.” एक ने लिखा, “100% फिक्स्ड! गौरव को निकालने का प्लान था.” एक ने कमेंट किया, “काम्या जी, आपके सीजन में भी तो यही होता था ना?”