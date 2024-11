बिग बॉस 18 के वीकेंड के वार पर आते ही रवि किशन ने लगाई इस कंटेस्टेंट की क्लास, बोले- बाहर की जो झूठी धमकिया देते हो...

Bigg Boss 18 Upcoming Episode Promo: बिग बॉस 18 के अपकमिंग एपिसोड में सलमान खान नहीं बल्कि एक्टर रवि किशन नजर आने वाले हैं. दरअसल, अब सलमान खान का वीकेंड का वार शुक्रवार और शनिवार को नजर आने वाले हैं. जबकि रवि किशन रविवार को एक स्पेशल सेगमेंट हाए दय्या विद रवि भैय्या होस्ट करते हुए नजर आएंगे. अपकमिंग एपिसोड के प्रोमो में रवि किशन घर में एंट्री करते हैं. वहीं कहते हैं, रजत बाबू तुम बाहर की ये झूठी झूठी धमकियां काहे देते हो. इस पर विवियन कहते हैं, जो असली पावरफुल आदमी होता है वह धमकिया नहीं देता वो सीधा कर देता है. अभी इनकी उम्र ही क्या हुई है. इन्होंने देखा ही क्या है.

इसके बाद रजत जवाब में कहते हैं, मैंने विवियन भाई जैसे हाथ जोड़ते कान पकड़ते हुए देखे हैं और मुर्गा बनाते रोड़ पर चलाते देखे हैं. उम्र वगैरह की बात. इनकी इतनी हैसियत और औकात नहीं है. वहीं रवि किशन कहते हैं, विवियन बाबू अगर आपको यहां गलत लगते हैं तो आप उनको यहां करके दिखाओ. इस पर रजत कहते हैं, आप एक बार कॉन्ट्रेक्ट हटवा दो. मैं इनकी जीभ से पता नहीं क्या क्या साफ करवा के दिखा देता हूं.

Tomorrow's Episode Promo- Ravi Kishan BASH Rajat Dalal for always threatening. And new wild Digvijay and Kashish entered the house.pic.twitter.com/cFjIPrL9dq