Bigg Boss 18: सलमान खान के शो में न दिखेगा जंगल न ही कोई सर्कस, इस अहम चीज पर होगा बिग बॉस 18 का थीम

Bigg Boss 18: बिग बॉस 18 एक बार फिर से छोटे पर्दे पर दस्तक देने के लिए तैयार है. इस रियलिटी शो का दर्शक बेसब्री से इंतजार करते हैं. हाल ही में खबर आई कि सलमान खान ने बिग बॉस 18 के प्रोमो के लिए शूटिंग की है. ऐसे में दर्शकों की एक्साइटमेंट शो को लेकर दोगुनी हो गई है. अब सलमान खान का यह शो किस थीम पर रहेगा इसको लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आया है. पता हो कि बिग बॉस का हर सीजन अपने कंटेस्टेंट्स के साथ-साथ थीम को लेकर भी सुर्खियों में रहता है क्योंकि ज्यादातर टास्क थीम पर आधारित होते हैं.

बिग बॉस 18 के थीम को लेकर BiggBoss_Tak नाम के एक्स अकाउंट ने दी है. इस एक्स अकाउंट के मुताबिक बिग बॉस 18 में एक अनूठी थीम होगी जो जिंदगी के अलग-अलग लेवल पर केंद्रित होगी. बिग बॉस 18 इस बार अतीत, वर्तमान और भविष्य के इर्द-गिर्द घूमेगा. हालांकि शो के मेकर्स की ओर से अभी तक थीम को लेकर किसी भी तरह की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. बिग बॉस 18 की बात करें तो खबरें हैं कि 5 अक्टूबर 2024 से शो कलर्स टीवी पर प्रीमियर होगा. हालांकि बीते दिनों कहा जा रहा था कि हेल्थ इश्यू के कारण इस बार होस्ट की कुर्सी सलमान खान नहीं संभालेंगे. लेकिन अब नया वीडियो आने के बाद इन सभी खबरों पर विराम लग गया हैं.

