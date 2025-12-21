भारती सिंह दूसरे बेटे के जन्म से पहले हो गई थीं इमोशनल, वॉटर ब्रेक हुआ तो डर और कांप गई थीं कॉमोडियन, बोलीं- 6 बज रहे थे 

कॉमेडियन भारती सिंह का दूसरा बेटा हो गया है. 19 दिसंबर को एक्ट्रेस ने बेटे को जन्म दिया, जिसकी जानकारी कपल ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए पैंस को दी है. हालांकि कपल ने एक व्लॉग भी शेयर किया है, जिसमें कॉमेडियन बताती हैं कि उन्हें नहीं लगा था कि इतनी जल्दी डिलीवरी होगी. लेकिन शूटिंग से पहले ही उनका वॉटर ब्रोक हो गया और उन्हें जल्दी अस्पताल ले जाना पड़ा. व्लॉग में भारती सिंह ने बताया कि अचानक वॉटर ब्रोक हो गया, जिसके बाद सब गीला हो गया था और फिर उन्होंने डॉक्टर को कॉल किया, जिन्होंने उन्हें जल्दी से जल्दी अस्पताल आने के लिए कहा.

भारती सिंह ने बताया क्या हुआ बेटे के जन्म से पहले

भारती सिंह ने कहा, सुबह के 6 बज रहे थे और सबकुछ गीला हो गया. मैंने डॉक्टर को फोन किया उनसे कहा कि मेरा वॉटर बैग फूट गया है, जिसके बाद मुझे तुरंत अस्पताल ले जाया गया. मैं रात को बेबी बैग फिक्स कर रही थी और अब मैं डरी हुई हूं. मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. मैं बैग पैक कर रही थी और अस्पताल जाने के लिए तैयार हो रही थी. मैने सभी को उठा दिया. मुझे रात से ही अजीब लग रहा था लेकिन मुझे समझ नहीं आय़ा कि क्या हो रहा है.

आगे उन्होंने कहा, सुबह मैं शॉक्ड रह गई. मैं कांप रही थी. मेरे कपड़े गीले हो गए थे. बैडशीट गीली थी और हम अस्पताल जा रहे थे. मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा मेरे और हर्ष के साथ. मैं अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहती हूं. दुआ करें की सब ठीक रहे. बता दें कि इस वीडियो से पहले कपल ने एक वीडियो शेयर कर फैंस को बताया था कि उनका बेटा हो गया है. पोस्ट के साथ कॉमेडियन ने कैप्शन में लिखा, लिंबाचिया एंड सन्स. फिर से बेटा है.

भारती सिंह की जगह लेंगे अर्जुन बिजलानी

बता दें भारती सिंह लाफ्टर शेफ्स सीजन 3 को होस्ट कर रही हैं. हालांकि डिलीवरी के चलते खबरें हैं कि अर्जुन बिजलानी उनकी जगह शो को होस्ट करते हुए नजर आएंगे, जिसके चलते फैंस भी काफी एक्साइटेड हैं.