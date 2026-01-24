विज्ञापन

शॉर्क टैंक इंडिया में बिजनेस आइडिया लेकर आईं बालिका वधू एक्ट्रेस, बताया प्रेग्नेंसी के बाद शरीर की 'बदबू' से आया आइडिया

बालिका वधू जैसे शोज का हिस्सा रह चुकीं एक्ट्रेस नेहा मर्दा हाल ही में शार्क टैंक इंडिया में अपना बिजनेस आइडिया लेकर पहुंचीं.  

शार्क टैंक इंडिया में आईं नेहा मर्दा
नई दिल्ली:

टेलीविजन की मशहूर अभिनेत्री नेहा मर्दा ने प्रेग्रेंसी के बाद अभिनय की दुनिया से ब्रेक ले लिया है. अब वे एक आंत्रप्रेन्योर बन चुकी हैं और अपना पर्सनल केयर ब्रांड 'फिटकु' चलाती हैं. 'शार्क टैंक इंडिया' शो में नेहा ने ब्रांड की शुरुआत और अपनी पर्सनल कहानी शेयर की. नेहा ने बताया कि प्रेग्नेंसी के बाद उनके शरीर की बदबू से उनका आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट गया था. एक अभिनेत्री होने के नाते यह उनके लिए बहुत बड़ा झटका था. उन्होंने कहा, "प्रेग्नेंसी के बाद मुझे अपने शरीर की बदबू से थोड़ी परेशानी होने लगी थी. एक अभिनेत्री होने के कारण इसने मेरे अंदर के कॉन्फिडेंस को पूरी तरह से तोड़ दिया था. इसे ठीक करने के लिए मैंने बहुत कुछ किया था, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया."

अभिनेत्री ने आगे बताया कि शुरुआत में यह समस्या थोड़ी पर्सनल थी, लेकिन धीरे धीरे यह बिजनेस आइडिया में बदल गया था. उन्होंने कहा, "इस समस्या को दूर करने के लिए हमने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है, जो सुरक्षित, प्रभावी और हर किसी के लिए आसानी से उपलब्ध होने वाला है. फिटकू का मुख्य प्रोडक्ट एल्यूम-बेस्ड रोल-ऑन डियोड्रेंट है, जिसे दादी-नानी के समय से इस्तेमाल होने वाली फिटकरी को मॉडर्न तरीके से पेश किया गया है. 

नेहा ने मां बनने के बाद अपनी जर्नी को शेयर करते हुए कहा कि यह ब्रांड उनकी पर्सनल जरूरत से निकला है और अब वे इसे हर महिला तक पहुंचाना चाहती हैं. इसी के साथ ही शार्क्स ने नेहा के ब्रांड की शुरुआती विजिबिलिटी और ग्रोथ पर कुछ सवाल भी उठाए हैं. वे जानना चाहते थे कि क्या नेहा की स्टार पॉपुलैरिटी ने इस ब्रांड की मार्केटिंग और सेल्स में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है. 

अभिनेत्री नेहा ने टीवी सीरियल 'साथ निभाना साथिया' से अभिनय की दुनिया में कदम रखा था. इसके बाद वे 'घर एक सपना', 'ममता', 'जो इश्क का मर्जी वो रब की मर्जी', 'देवों के देव: महादेव' और 'डोली अरमानों की' जैसे धारावाहिकों में नजर आ चुकी हैं. इसके बाद वे 'झलक दिखला जा 8' में नजर आई थीं. 

