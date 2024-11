'अनुपमा' का सौतेली बेटी पर पलटवार, रुपाली गांगुली ने किया मानहानि का केस, बिग बॉस की कंटेस्टेंट ने भेजा नोटिस

अनुपमा सीरियल से टीवी पर राज करने वाली एक्ट्रेस रुपाली गांगुली की पर्सनल लाइफ इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है. इसका कारण उनकी सौतेली बेटी ईशा वर्मा है, जिन्होंने उनके चरित्र पर सवाल उठाए हैं. इतना ही नहीं हाल ही में उन्होंने एक्ट्रेस के बेटे के नाजायज होने की भी बात की थी. इसके कारण रुपाली गांगुली के सब्र का बांध टूट गया है और उन्होंने उनके चरित्र और निजी जीवन को 'बदनाम' करने के लिए और ईशा द्वारा 'झूठे और नुकसानदेह बयानों' के जवाब में और उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए मानहानि का एक नोटिस भेजा है, जिसमें बताया गया है कि वह 50 करोड़ रुपये का मुआवजा मांग रही हैं. यह नोटिस गांगुली की वकील सना रईस खान ने भेजा, जो कि बिग बॉस का हिस्सा रह चुकी हैं.

नोटिस में कहा गया है कि रूपाली गांगुली मेंटल ट्रॉमा से गुज़रीं, जिसके कारण उन्हें मेडिकल हेल्प लेनी पड़ी और उन्हें सेट पर अपमानित किया गया और प्रोफेशनली कई मौके उन्होंने खो दिए. इसमें यह भी कहा गया है कि गांगुली 'गरिमापूर्ण चुप्पी' बनाए रखना चाहती थीं, लेकिन जिस तरह से उनके और अश्विन वर्मा के 11 वर्षीय बेटे को घसीटा गया, उसके कारण उन्हें मानहानि का नोटिस देने के लिए मजबूर होना पड़ा.

