19 की उम्र में मिथुन और गोविंदा के साथ रोमांस कर चुकी है आपकी फेवरेट अनुपमा, क्या आपने देखी ?

Rupali Ganguly Movies: टीवी की दुनिया में अगर किसी शो ने लोगों के दिलों पर राज किया है, तो वह है ‘अनुपमा'. इस शो की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण हैं रुपाली गांगुली. उन्होंने हाउसवाइफ अनुपमा के संघर्ष और भावनाओं को इस तरह जिया है कि दर्शक उन्हें किरदार से अलग कर ही नहीं पाते. लेकिन रूपाली के करियर की असली शुरुआत टीवी से नहीं, बड़े पर्दे से हुई थी जिसके बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं.
19 साल की उम्र में मिथुन चक्रवर्ती संग किया पहला रोमांस
रुपाली गांगुली ने अपनी एक्टिंग जर्नी 90 के दशक में फिल्मों से शुरू की थी. बेहद कम उम्र यानी सिर्फ 19 साल में उन्होंने बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के साथ स्क्रीन शेयर की. यह मौका उन्हें 1996 में आई फिल्म ‘अंगारा' में मिला, जहां वह मिथुन के अपोजिट नजर आईं. मिथुन उस दौर के सुपरस्टार थे और उनकी उम्र लगभग 45 वर्ष थी. इतनी बड़ी उम्र के सितारे के साथ काम करना किसी भी न्यूकमर के लिए चुनौती भरा होता है, लेकिन रुपाली ने अपनी एक्टिंग से दर्शकों का ध्यान खींच ही लिया.
गोविंदा की हीरोइन बनकर फिर दिखाया अपना ग्लैमरस अंदाज
एक साल बाद, यानी 1997 में, रुपाली गांगुली ने गोविंदा स्टारर ‘दो आंखें बारह हाथ' में भी काम किया. इस फिल्म में उनका गोविंदा के साथ रोमांटिक अंदाज भी देखने को मिला. दर्शकों ने उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और नेचुरल एक्टिंग को खूब पसंद किया, हालांकि फिल्मों में उन्हें वह पहचान नहीं मिल पाई जिसकी वह हकदार थीं.
फिल्मों में नहीं मिली पहचान, टीवी बना करियर का टर्निंग पॉइंट
बाद में रुपाली ने टीवी की ओर रुख किया, और यहीं से उनकी जिंदगी बदल गई. ‘अनुपमा' ने उन्हें वह स्टारडम दिया जो कोई भी कलाकार अपने करियर में चाहता है.
अश्विन वर्मा संग रुपाली की लव स्टोरी
रुपाली की निजी जिंदगी की बात करें, तो उन्होंने अपने लंबे समय के दोस्त अश्विन वर्मा से 6 फरवरी 2013 को शादी की. दोनों की दोस्ती करीब 12 साल पुरानी थी जो आगे चलकर जीवनभर के रिश्ते में बदल गई. आज वे एक प्यारे बेटे रुद्रांश की मां हैं और अपनी प्रोफेशनल व पर्सनल लाइफ में खूबसूरत बैलेंस बनाए हुए हैं.
