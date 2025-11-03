AI महाभारत में झोल, प्राचीन हस्तिनापुर में देवी गंगा का बेडरूम मॉडर्न, इंटरनेट यूजर्स बोले- वायरलेस चार्जर...

महाभारत का एक नया अवतार फिलहाल ओटीटी पर स्ट्रीम हो रहा है. महाभारत - एक धर्मयुद्ध को बिना किसी कलाकार, सेट या फिजिकल चीज के AI की मदद से बनाया गया है. इस शो को एआई की वजह से ट्रोलर्स का सामना भी करना पड़ रहा है क्योंकि शो में कुछ ऐसे मॉडर्न टच नजर आ रहे हैं जिन्होंने लोगों को हैरान ही कर दिया. हाल में दर्शकों ने इस शो में नजर आ रही एक बड़ी चूक पकड़ी. यह गड़बड़ थी प्राचीन काल के हस्तिनापुर में दिख रहा मॉडर्न बेडरूम.

प्राचीन हस्तिनापुर में मॉडर्न बेडसाइड टेबल

एआई महाभारत जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है और इसे कलेक्टिव मीडिया नेटवर्क ने बनाया है. पहला एपिसोड 25 अक्टूबर को रिलीज हुआ था और यह हस्तिनापुर के राजा शांतनु के यहां राजकुमार देवव्रत (जिन्हें बाद में भीष्म के नाम से जाना गया) के जन्म पर फोकस्ड था. एक सीन में देवी गंगा को एक छोटे बच्चे के साथ महल के एक कमरे में दिखाया गया है. पैनी नजरों वाले दर्शकों ने देखा कि जहां कमरे का बाकी हिस्सा आलीशान बिस्तर और पर्दों के साथ उस जमाने का लग रहा था, वहीं दराजों वाली एक मॉडर्न दिखने वाली बेडसाइड टेबल ने उसकी शोभा बिगाड़ दी.

यह टेबल, जो बिल्कुल 20वीं सदी की लग रही थी, सीन के बैग्राउंड में रखी गई थी और बमुश्किल कुछ सेकंड के लिए ही स्क्रीन पर दिखाई दी. लेकिन यह स्क्रीनशॉट लेने और इंटरनेट पर हंसी-मजाक के लिए शेयर करने के लिए काफी थी. एक दर्शक ने ट्विटर पर स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, "जियो हॉटस्टार पर एआई महाभारत देख रहा हूं... बेडसाइड डेस्क देखकर हंसी छूट रही है."

Watching AI mahabharata on Jio Hotstar.. I'm dying at the bed-side desk 😆 pic.twitter.com/eQcIk0ArZz — tere naina (@nainaverse) November 2, 2025

इंटरनेट पर खूब बन रहा मजाक

जवाब में एक सोशल मीडिया यूजर ने मजाक में कहा, "बस एक वायरलेस चार्जर की कमी थी." शो देखने वाले कई लोगों ने कहा कि एआई वर्जन ज्यादा रियल नहीं लगा और शो का माहौल बिल्कुल अलग था. एक ने लिखा, "मेरी मां एक दिन पहले इसे देख रही थीं और मैं उनके बगल में था, वह कह रही थीं, "देखो, ये कितने परफेक्ट लग रहे हैं.". एक ने कहा, "एक सीन में बिस्तर की दीवार पर सूट पहने एक शख्स की तस्वीर है."

महाभारत - एक धर्मयुद्ध हर शुक्रवार को जियो हॉटस्टार पर एक नए एपिसोड के साथ एपिसोडिक रिलीज फॉर्मेट में आता है. पिछले महीने इसके ट्रेलर लॉन्च के दौरान शो के बारे में बात करते हुए, कलेक्टिव आर्टिस्ट्स नेटवर्क के फाउंडर और ग्रुप सीईओ विजय सुब्रमण्यम ने कहा, "हम में से कई लोगों के लिए, महाभारत सिर्फ एक कहानी से कहीं बढ़कर है; यह वे कहानियां हैं जो हम अपने माता-पिता और दादा-दादी से सुनते हुए बड़े हुए हैं, ऐसी कहानियां जिन्होंने हमारी कल्पना और मूल्यों को आकार दिया. एआई महाभारत के साथ, हमें उन्हीं कालातीत कहानियों का अनुभव बिल्कुल नए तरीके से मिलता है, जिन्हें आधुनिक एआई तकनीक के जरिए जीवंत किया गया है."

