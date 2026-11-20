सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के इंडियन आइडल लीजेंड्स रिटर्न में एक दिल को छू लेने वाला और पुरानी यादों से भरा पल देखने को मिला, जब गायक अभिजीत सावंत ने बॉलीवुड अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर के सामने एक खास राज शेयर किया. पुरानी यादों में खोते हुए अभिजीत ने एक्ट्रेस के प्रति अपनी प्रशंसा के बारे में खुलकर बात की और बताया कि उनकी प्रतिष्ठित फिल्म रंगीला और उसके यादगार गीतों ने उनके मन पर कितना गहरा और स्थायी प्रभाव छोड़ा था. उनके इस बेबाक खुलासे ने शो में एक बेहद मनोरंजक और खुशनुमा पल बना दिया, जिसने उर्मिला के अनोखे आकर्षण और उनके अभिनय के उस सदाबहार जादू का जश्न मनाया, जो आज भी दर्शकों के दिलों में बसा हुआ है.

उर्मिला से बात करते हुए अभिजीत ने कहा, "उर्मिला जी, पहले तो जय महाराष्ट्र.. मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं. ये सार्वजनिक रूप से पहली बार, टेलीविजन पर, पूरे हिंदुस्तान के सामने मैं ये कबूल करता हूं कि मैंने अपने पिता जी के बटुए से पैसे निकाल कर रंगीला फिल्म देखने गया था. मैं रंगीला के सभी गानों से बेहद प्यार करता था, और आप मेरा पहला क्रश थे, मैं कहूंगा." फ्रेमैंटल द्वारा निर्मित, इंडियन आइडल लीजेंड्स रिटर्न का प्रसारण हर शनिवार और रविवार रात 8:00 बजे केवल सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनी लिव पर.

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अभिजीत सावंत के बारे में

अभिजीत सावंत का सिंगिंग करियर 2005 में इंडियन आइडल सीजन 1 से शुरू हुआ था, जिसकी ट्रॉफी उन्होंने अपने नाम की. इसके बाद उन्होंने अपना पहला एल्बम आपका अभिजीत सावंत रिलीज किया, जिसका गाना मोहब्बतें लुटाऊंगा काफी हिट रहा. इसके अलावा उन्होंने कई म्यूजिक एल्बम, रियलिटी शो और मनोरंजन कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया. जबकि वह इन दिनों इंडियन आइडल लेजेंड्स में नजर आ रहे हैं.

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