Aashka Goradia ने उल्टा लटककर जबरदस्त अंदाज में किया Pole Dance, खूब देखा जा रहा है Video

पोल डांस वीडियो किया शेयर

आशका गोराडिया (Aashka Goradia) ने अपना ये वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. उनका ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है. वीडियो में वो जबरदस्त अंदाज में उल्टा लटककर पोल डांस कर रही हैं.इस वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है 'Monday Blues only on my door' Kick it, hit it'. उनके इस वीडियो पर कुछ ही समय में 5,602 हजार व्यूज आ चुके हैं. साथ ही 618 लाइक आ चुके हैं.

आशका गोराडिया (Aashka Goradia) का सफर

बता दें कि, आशका गोराडिया (Aashka Goradia) को आखिरी बार टीवी सीरियल 'डायन' में देखा गया था. आशका ने 16 साल की उम्र में एक्टिंग की शुरूआत की थी. जैसै-जैसे वे बड़ी हुई बिजनेस उनके खून में बस गया. वहीं आशका गोराडिया (Aashka Goradia) ने ब्रेंट गोबल से 2017 में शादी रचाई थी. आशका इस समय कॉस्मेटिक्स का बिजनेस कर रही हैं. उन्होंने अपने बिजनेस की दो साल पहले ही नींव डाली थी.