Bigg Boss OTT में एंट्री लेगी ये एक्ट्रेस ! सलमान खान से है ये कनेक्शन

आशिका भाटिया

एक्टर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आशिका भाटिया बिग बॉस ओटीटी में एंट्री ले सकती हैं. उन्होंने अपनी एक पोस्ट में कुछ ऐसा लिखा कि लोग कयास लगाने लगे कि आशिका बिग बॉस ओटीटी के घर में एंट्री ले सकती हैं. आशिका ने लिखा, Life is about to change bigg time! कुछ समय सोशल मीडिया से दूर रहूंगी...अब दूसरी तरफ मुलाकात होगी. इसके साथ आशिका ने एक हार्ट आइकन बनाया. उनकी इस पोस्ट में Bigg की स्पेलिंग ने सबका ध्यान खींचा. इससे ऐसा लग रहा है कि आशिका वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बनकर बिग बॉस के घर में जाने वाली हैं. क्योंकि बिग बॉस की स्पेलिंग Bigg Boss होती है. इसके अलावा आशिका ने ये भी लिखा कि see you on the other side. मतलब कि कुछ तो हो रहा है जिसके बारे में फिलहाल आशिका खुलकर बताने के मूड में नहीं हैं.