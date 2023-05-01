प्रसिद्ध कृष्णा का कहर, 3 विकेट लेकर श्रीलंका की कमर तोड़ी; बताया सफलता का मंत्र

\u092a\u094d\u0930\u0938\u093f\u0926\u094d\u0927 \u0915\u0943\u0937\u094d\u0923\u093e \u0915\u093e \u0915\u0939\u0930, 3 \u0935\u093f\u0915\u0947\u091f \u0932\u0947\u0915\u0930 \u0936\u094d\u0930\u0940\u0932\u0902\u0915\u093e \u0915\u0940 \u0915\u092e\u0930 \u0924\u094b\u0921\u093c\u0940; \u092c\u0924\u093e\u092f\u093e \u0938\u092b\u0932\u0924\u093e \u0915\u093e \u092e\u0902\u0924\u094d\u0930 \u0909\u0926\u093e\u0930\u093e \u0915\u094b \u0906\u0909\u091f \u0915\u0930\u0928\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u092f\u0936\u0938\u094d\u0935\u0940 \u091c\u093e\u092f\u0938\u0935\u093e\u0932 \u0915\u0947 \u0936\u093e\u0928\u0926\u093e\u0930 \u0915\u0948\u091a \u0915\u0940 \u092c\u0921\u093c\u0940 \u092d\u0942\u092e\u093f\u0915\u093e \u0930\u0939\u0940. \u092a\u094d\u0930\u0938\u093f\u0926\u094d\u0927 \u0915\u0943\u0937\u094d\u0923\u093e \u0915\u093e \u0915\u0939\u0930, 3 \u0935\u093f\u0915\u0947\u091f \u0932\u0947\u0915\u0930 \u0936\u094d\u0930\u0940\u0932\u0902\u0915\u093e \u0915\u0940 \u0915\u092e\u0930 \u0924\u094b\u0921\u093c\u0940; \u092c\u0924\u093e\u092f\u093e \u0938\u092b\u0932\u0924\u093e \u0915\u093e \u092e\u0902\u0924\u094d\u0930 \u092a\u094d\u0930\u0938\u093f\u0926\u094d\u0927 \u0915\u0943\u0937\u094d\u0923\u093e \u0928\u0947 \u0936\u094d\u0930\u0940\u0932\u0902\u0915\u093e \u0915\u0947 \u0916\u093f\u0932\u093e\u092b \u0905\u092a\u0928\u0947 \u0938\u094d\u092a\u0947\u0932 \u092e\u0947\u0902 3 \u092e\u0939\u0924\u094d\u0935\u092a\u0942\u0930\u094d\u0923 \u0935\u093f\u0915\u0947\u091f \u091d\u091f\u0915\u0947. \u092a\u094d\u0930\u0938\u093f\u0926\u094d\u0927 \u0915\u0943\u0937\u094d\u0923\u093e \u0915\u093e \u0915\u0939\u0930, 3 \u0935\u093f\u0915\u0947\u091f \u0932\u0947\u0915\u0930 \u0936\u094d\u0930\u0940\u0932\u0902\u0915\u093e \u0915\u0940 \u0915\u092e\u0930 \u0924\u094b\u0921\u093c\u0940; \u092c\u0924\u093e\u092f\u093e \u0938\u092b\u0932\u0924\u093e \u0915\u093e \u092e\u0902\u0924\u094d\u0930 \u092d\u093e\u0930\u0924 \u0928\u0947 \u092a\u0939\u0932\u0940 \u092a\u093e\u0930\u0940 9 \u0935\u093f\u0915\u0947\u091f \u092a\u0930 503 \u0930\u0928 \u092a\u0930 \u0918\u094b\u0937\u093f\u0924 \u0915\u0930 \u0936\u094d\u0930\u0940\u0932\u0902\u0915\u093e \u092a\u0930 \u0926\u092c\u093e\u0935 \u092c\u0928\u093e\u092f\u093e. \u092a\u094d\u0930\u0938\u093f\u0926\u094d\u0927 \u0915\u0943\u0937\u094d\u0923\u093e \u0928\u0947 \u0928\u0908 \u0917\u0947\u0902\u0926 \u0938\u0947 \u0936\u093e\u0928\u0926\u093e\u0930 \u0936\u0941\u0930\u0941\u0906\u0924 \u0926\u093f\u0932\u093e\u0908. \u092a\u094d\u0930\u0938\u093f\u0926\u094d\u0927 \u0915\u0943\u0937\u094d\u0923\u093e \u0915\u093e \u0915\u0939\u0930, 3 \u0935\u093f\u0915\u0947\u091f \u0932\u0947\u0915\u0930 \u0936\u094d\u0930\u0940\u0932\u0902\u0915\u093e \u0915\u0940 \u0915\u092e\u0930 \u0924\u094b\u0921\u093c\u0940; \u092c\u0924\u093e\u092f\u093e \u0938\u092b\u0932\u0924\u093e \u0915\u093e \u092e\u0902\u0924\u094d\u0930 \u0915\u0943\u0937\u094d\u0923\u093e \u0928\u0947 \u0915\u0939\u093e \u0915\u093f \u0909\u0928\u0915\u0940 \u0906\u0915\u094d\u0930\u093e\u092e\u0915\u0924\u093e \u0938\u093f\u0930\u094d\u092b \u092d\u093e\u0935\u0928\u093e\u0913\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u0928\u0939\u0940\u0902, \u0917\u0947\u0902\u0926\u092c\u093e\u091c\u093c\u0940 \u092e\u0947\u0902 \u0926\u093f\u0916\u0924\u0940 \u0939\u0948. \u092a\u094d\u0930\u0938\u093f\u0926\u094d\u0927 \u0915\u0943\u0937\u094d\u0923\u093e \u0915\u093e \u0915\u0939\u0930, 3 \u0935\u093f\u0915\u0947\u091f \u0932\u0947\u0915\u0930 \u0936\u094d\u0930\u0940\u0932\u0902\u0915\u093e \u0915\u0940 \u0915\u092e\u0930 \u0924\u094b\u0921\u093c\u0940; \u092c\u0924\u093e\u092f\u093e \u0938\u092b\u0932\u0924\u093e \u0915\u093e \u092e\u0902\u0924\u094d\u0930 \u092d\u093e\u0930\u0924\u0940\u092f \u0924\u0947\u091c \u0917\u0947\u0902\u0926\u092c\u093e\u091c \u0928\u0947 \u0905\u0928\u0941\u0936\u093e\u0938\u093f\u0924 \u0932\u093e\u0907\u0928 \u0914\u0930 \u0932\u0947\u0902\u0925 \u0915\u094b \u0938\u092b\u0932\u0924\u093e \u0915\u0940 \u0915\u0941\u0902\u091c\u0940 \u092c\u0924\u093e\u092f\u093e. \u092a\u094d\u0930\u0938\u093f\u0926\u094d\u0927 \u0915\u0943\u0937\u094d\u0923\u093e \u0915\u093e \u0915\u0939\u0930, 3 \u0935\u093f\u0915\u0947\u091f \u0932\u0947\u0915\u0930 \u0936\u094d\u0930\u0940\u0932\u0902\u0915\u093e \u0915\u0940 \u0915\u092e\u0930 \u0924\u094b\u0921\u093c\u0940; \u092c\u0924\u093e\u092f\u093e \u0938\u092b\u0932\u0924\u093e \u0915\u093e \u092e\u0902\u0924\u094d\u0930 \u092a\u094d\u0930\u0938\u093f\u0926\u094d\u0927 \u0915\u0943\u0937\u094d\u0923\u093e \u0928\u0947 \u092b\u0940\u0932\u094d\u0921\u093f\u0902\u0917 \u092f\u0942\u0928\u093f\u091f \u0915\u0940 \u091c\u092e\u0915\u0930 \u0924\u093e\u0930\u0940\u092b \u0915\u0940 \u0914\u0930 \u0915\u0948\u091a \u092a\u0915\u0921\u093c\u0928\u0947 \u0915\u094b \u0909\u0924\u0928\u093e \u0939\u0940 \u0905\u0939\u092e \u092c\u0924\u093e\u092f\u093e \u091c\u093f\u0924\u0928\u093e \u0935\u093f\u0915\u0947\u091f \u0928\u093f\u0915\u093e\u0932\u0928\u093e. \u092a\u094d\u0930\u0938\u093f\u0926\u094d\u0927 \u0915\u0943\u0937\u094d\u0923\u093e \u0915\u093e \u0915\u0939\u0930, 3 \u0935\u093f\u0915\u0947\u091f \u0932\u0947\u0915\u0930 \u0936\u094d\u0930\u0940\u0932\u0902\u0915\u093e \u0915\u0940 \u0915\u092e\u0930 \u0924\u094b\u0921\u093c\u0940; \u092c\u0924\u093e\u092f\u093e \u0938\u092b\u0932\u0924\u093e \u0915\u093e \u092e\u0902\u0924\u094d\u0930 \u0915\u0943\u0937\u094d\u0923\u093e \u0915\u0947 \u092e\u0941\u0924\u093e\u092c\u093f\u0915 \u092d\u093e\u0930\u0924\u0940\u092f \u091f\u0940\u092e \u0905\u092d\u094d\u092f\u093e\u0938 \u092e\u0947\u0902 \u092b\u0940\u0932\u094d\u0921\u093f\u0902\u0917 \u092a\u0930 \u0932\u0917\u093e\u0924\u093e\u0930 \u092e\u0947\u0939\u0928\u0924 \u0915\u0930 \u0930\u0939\u0940 \u0939\u0948. \u092a\u094d\u0930\u0938\u093f\u0926\u094d\u0927 \u0915\u0943\u0937\u094d\u0923\u093e \u0915\u093e \u0915\u0939\u0930, 3 \u0935\u093f\u0915\u0947\u091f \u0932\u0947\u0915\u0930 \u0936\u094d\u0930\u0940\u0932\u0902\u0915\u093e \u0915\u0940 \u0915\u092e\u0930 \u0924\u094b\u0921\u093c\u0940; \u092c\u0924\u093e\u092f\u093e \u0938\u092b\u0932\u0924\u093e \u0915\u093e \u092e\u0902\u0924\u094d\u0930 \u092a\u094d\u0930\u0938\u093f\u0926\u094d\u0927 \u0915\u0943\u0937\u094d\u0923\u093e \u0928\u0947 \u0916\u0941\u0932\u093e\u0938\u093e \u0915\u093f\u092f\u093e \u0915\u093f \u0915\u094b\u091a \u0914\u0930 \u090f\u0928\u093e\u0932\u093f\u0938\u094d\u091f \u0939\u093e\u0932\u093e\u0924 \u0915\u0947 \u0939\u093f\u0938\u093e\u092c \u0938\u0947 \u0917\u0947\u0902\u0926\u092c\u093e\u091c\u093c\u0940 \u0915\u0940 \u0932\u0902\u092c\u093e\u0908 \u0924\u092f \u0915\u0930\u0928\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u092e\u0926\u0926 \u0915\u0930\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902. \u092a\u094d\u0930\u0938\u093f\u0926\u094d\u0927 \u0915\u0943\u0937\u094d\u0923\u093e \u0915\u093e \u0915\u0939\u0930, 3 \u0935\u093f\u0915\u0947\u091f \u0932\u0947\u0915\u0930 \u0936\u094d\u0930\u0940\u0932\u0902\u0915\u093e \u0915\u0940 \u0915\u092e\u0930 \u0924\u094b\u0921\u093c\u0940; \u092c\u0924\u093e\u092f\u093e \u0938\u092b\u0932\u0924\u093e \u0915\u093e \u092e\u0902\u0924\u094d\u0930 \u092a\u094d\u0930\u0938\u093f\u0926\u094d\u0927 \u0915\u0943\u0937\u094d\u0923\u093e \u0928\u0947 \u0916\u0941\u0932\u093e\u0938\u093e \u0915\u093f\u092f\u093e \u0915\u093f \u0915\u094b\u091a \u0914\u0930 \u090f\u0928\u093e\u0932\u093f\u0938\u094d\u091f \u0939\u093e\u0932\u093e\u0924 \u0915\u0947 \u0939\u093f\u0938\u093e\u092c \u0938\u0947 \u0917\u0947\u0902\u0926\u092c\u093e\u091c\u093c\u0940 \u0915\u0940 \u0932\u0902\u092c\u093e\u0908 \u0924\u092f \u0915\u0930\u0928\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u092e\u0926\u0926 \u0915\u0930\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902.