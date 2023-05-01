विज्ञापन
विशेष लिंक

प्रसिद्ध कृष्णा का कहर, 3 विकेट लेकर श्रीलंका की कमर तोड़ी; बताया सफलता का मंत्र

भारत के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने श्रीलंका के खिलाफ अपनी टीम की शुरुआती सफलता का श्रेय अनुशासित गेंदबाज़ी, स्लिप में शानदार फ़ील्डिंग और आक्रामक सोच को दिया

Gallery View
Share
  • &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sect; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&middot;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&pound;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&deg;, 3 &agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&para;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&curren;&frac14;&agrave;&yen;; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&laquo;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;
    प्रसिद्ध कृष्णा का कहर, 3 विकेट लेकर श्रीलंका की कमर तोड़ी; बताया सफलता का मंत्र
    उदारा को आउट करने में यशस्वी जायसवाल के शानदार कैच की बड़ी भूमिका रही.
    Share
  • &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sect; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&middot;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&pound;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&deg;, 3 &agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&para;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&curren;&frac14;&agrave;&yen;; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&laquo;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;
    प्रसिद्ध कृष्णा का कहर, 3 विकेट लेकर श्रीलंका की कमर तोड़ी; बताया सफलता का मंत्र
    प्रसिद्ध कृष्णा ने श्रीलंका के खिलाफ अपने स्पेल में 3 महत्वपूर्ण विकेट झटके.
    Share
  • &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sect; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&middot;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&pound;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&deg;, 3 &agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&para;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&curren;&frac14;&agrave;&yen;; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&laquo;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;
    प्रसिद्ध कृष्णा का कहर, 3 विकेट लेकर श्रीलंका की कमर तोड़ी; बताया सफलता का मंत्र
    भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन पर घोषित कर श्रीलंका पर दबाव बनाया. प्रसिद्ध कृष्णा ने नई गेंद से शानदार शुरुआत दिलाई.
    Share
  • &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sect; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&middot;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&pound;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&deg;, 3 &agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&para;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&curren;&frac14;&agrave;&yen;; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&laquo;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;
    प्रसिद्ध कृष्णा का कहर, 3 विकेट लेकर श्रीलंका की कमर तोड़ी; बताया सफलता का मंत्र
    कृष्णा ने कहा कि उनकी आक्रामकता सिर्फ भावनाओं में नहीं, गेंदबाज़ी में दिखती है.
    Share
  • &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sect; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&middot;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&pound;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&deg;, 3 &agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&para;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&curren;&frac14;&agrave;&yen;; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&laquo;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;
    प्रसिद्ध कृष्णा का कहर, 3 विकेट लेकर श्रीलंका की कमर तोड़ी; बताया सफलता का मंत्र
    भारतीय तेज गेंदबाज ने अनुशासित लाइन और लेंथ को सफलता की कुंजी बताया.
    Share
  • &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sect; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&middot;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&pound;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&deg;, 3 &agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&para;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&curren;&frac14;&agrave;&yen;; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&laquo;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;
    प्रसिद्ध कृष्णा का कहर, 3 विकेट लेकर श्रीलंका की कमर तोड़ी; बताया सफलता का मंत्र
    प्रसिद्ध कृष्णा ने फील्डिंग यूनिट की जमकर तारीफ की और कैच पकड़ने को उतना ही अहम बताया जितना विकेट निकालना.
    Share
  • &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sect; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&middot;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&pound;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&deg;, 3 &agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&para;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&curren;&frac14;&agrave;&yen;; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&laquo;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;
    प्रसिद्ध कृष्णा का कहर, 3 विकेट लेकर श्रीलंका की कमर तोड़ी; बताया सफलता का मंत्र
    कृष्णा के मुताबिक भारतीय टीम अभ्यास में फील्डिंग पर लगातार मेहनत कर रही है.
    Share
  • &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sect; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&middot;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&pound;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&deg;, 3 &agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&para;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&curren;&frac14;&agrave;&yen;; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&laquo;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;
    प्रसिद्ध कृष्णा का कहर, 3 विकेट लेकर श्रीलंका की कमर तोड़ी; बताया सफलता का मंत्र
    प्रसिद्ध कृष्णा ने खुलासा किया कि कोच और एनालिस्ट हालात के हिसाब से गेंदबाज़ी की लंबाई तय करने में मदद करते हैं.
    Share
  • &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sect; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&middot;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&pound;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&deg;, 3 &agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&para;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&curren;&frac14;&agrave;&yen;; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&laquo;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;
    प्रसिद्ध कृष्णा का कहर, 3 विकेट लेकर श्रीलंका की कमर तोड़ी; बताया सफलता का मंत्र
    प्रसिद्ध कृष्णा ने खुलासा किया कि कोच और एनालिस्ट हालात के हिसाब से गेंदबाज़ी की लंबाई तय करने में मदद करते हैं.
    Share
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com