सालभर बंद रहे स्वेटर और जैकेट से आ रही है बदबू? बस ये 7 घरेलू नुस्खे आजमाइए और पाएं नई जैसी खुशबू

Woolen clothes cleaning tips: जैसे ही ठंड दस्तक देती है, हम अपनी अलमारी से स्वेटर, जैकेट, शॉल और टोपी निकाल लेते हैं, लेकिन महीनों बंद रहने की वजह से अक्सर इन कपड़ों से एक अजीब-सी गंध आती है — जो न सिर्फ पहनने में असहज लगती है, बल्कि कई बार सिरदर्द और एलर्जी तक करवा देती है. अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो घबराइए मत. आज हम बता रहे हैं कुछ आसान घरेलू उपाय जो आपके ऊनी कपड़ों को फिर से महका देंगे...वो भी बिना किसी महंगे प्रोडक्ट के.

धूप है सबसे बढ़िया नैचुरल डियोडराइज़र (Tips to remove odor from winter clothes)

सबसे आसान और असरदार उपाय है कपड़ों को हल्की धूप में फैलाकर रखना. धूप कपड़ों की नमी और बैक्टीरिया को खत्म कर देती है, जो बदबू का असली कारण होते हैं. बस ध्यान रखें कि कपड़ों को सीधी तेज धूप में ज़्यादा देर न रखें, वरना उनका रंग हल्का पड़ सकता है.

सिरका और बेकिंग सोडा का जादू (how to remove odor from woolen clothes)

अगर कपड़ों में फफूंदी या बंद अलमारी की गंध आ रही है, तो white vinegar यानी सिरका कमाल करेगा. एक बाल्टी गुनगुने पानी में आधा कप सिरका डालें और कपड़ों को 15 मिनट के लिए भिगो दें. इसके बाद हल्के साबुन से धो लें.

वहीं, baking soda भी गंध और दाग दोनों का दुश्मन है. वॉशिंग मशीन में आधा कप डाल दें...बदबू हमेशा के लिए गायब.

नींबू और गुलाबजल से आएगी फ्रेश खुशबू (badbu dur karne ke nuskhe)

अगर आप चाहते हैं कि आपके कपड़ों से हल्की प्राकृतिक खुशबू आए, तो एक स्प्रे बोतल में पानी, नींबू का रस और गुलाबजल मिलाकर कपड़ों पर हल्के से स्प्रे करें. यह तरीका आपके ऊनी कपड़ों में ताजगी भर देगा और फ्रेशनेस बनाए रखेगा.

कपूर, लैवेंडर और एसेंशियल ऑयल का जादू (home remedies to remove sweater odor)

अलमारी में कपड़े रखते समय कपूर की गोलियां या लैवेंडर पाउच जरूर रखें. कपूर की खुशबू कपड़ों से बदबू और कीड़े दोनों को दूर रखती है, जबकि लैवेंडर की महक आपके वार्डरोब को महकाती है. चाहें तो कुछ बूंदें tea tree oil या eucalyptus oil की भी स्प्रे कर सकते हैं.

Extra Tip: वॉशिंग मशीन को भी दें सफाई (kapdo se badbu hatane ke gharelu upay)

कई बार गंध कपड़ों में नहीं, बल्कि वॉशिंग मशीन में जमा फफूंदी से आती है. महीने में एक बार गर्म पानी, सिरका और बेकिंग सोडा डालकर मशीन को खाली चलाएं. कपड़े हमेशा महकते रहेंगे.

