हर्बल बटर का यह शानदार कॉम्बिनेश्‍न कोकोआ बटर और साल बटर के गुणों के चलते आपके होंठों को गहराई से मॉइस्चराइज़ करता है. कोकोआ बटर ट्रीटमेंट गुणों के साथ-साथ स्किन को सॉफ्ट करने वाला और मॉइस्चराइजिंग एजेंट है और साल मक्खन स्किन को ड्राई होने और डैमेज होने से बचाता है.

2. Nourishing Body Lotion

एलोवेरा, इंडियन केनो ट्री और इंडियन पेनीवॉर्ट के गुणों से भरपूर, यह न्यूट्रिशनिस्ट फेस क्रीम नमी बरकरार रखती है और स्किन को पोषण प्रदान करती है. एलोवेरा ड्राई स्किन को रेस्‍ट और नमी देता है जबकि इंडियन केनो पेड़ स्किन को फिर से जीवंत करता है और इंडियन पेनीवॉर्ट स्किन की बनावट में सुधार करता है.

3. Honey And Cream Soap

नॉर्मल हो या ड्राई यह सोप हर तरह की स्किन के लिए बेहतर है. यह स्किन को पोषण और सॉफ्ट बनाता है. शहद त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद है क्योंकि यह इसे पोषण देता है जबकि दूध स्किन को मॉइस्चराइजर करते हैं.

4. Lip Balm

हिमालय का यह लिप बाम खासतौर पर सर्दियों के मौसम में दुखते और फटे होठों से राहत दिलाता है. इसके लिए गाजर के बीज का तेल, अरंडी का तेल और नारियल के तेल को इस बाम में शामिल किया गया हैं, जिनमें मॉइस्चराइजिंग गुण होते हैं, यह होंठों को नरम और कोमल बनाते हैं.

5. Cocoa Butter Intensive Body Lotion

यह बॉडी लोशन शुष्क त्वचा को गहराई से मॉइस्चराइज़ करता है और उसकी मरम्मत करता है. यह कोकोआ मक्खन और गेहूं के बीज के तेल से समृद्ध है. कोकोआ मक्खन त्वचा की मरम्मत, तीव्रता से नमी और त्वचा की उपस्थिति में सुधार करने में मदद करता है; गेहूं के बीज का तेल विटामिन ई से भरपूर होता है और नमी की कमी को रोकने में मदद करता है.

