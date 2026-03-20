भारत में आयोजित हुए स्टडी यूके एलुमनाई अवार्ड्स 2026, ब्रिटिश काउंसिल के पूर्व छात्रों को किया गया सम्मानित

ब्रिटिश काउंसिल ने ‘स्टडी यूके एलुमनी अवॉर्ड्स 2026’ के 12वें संस्करण में यूके एलुमनी की शानदार उपलब्धियों का जश्न मनाया, ब्रिटिश काउंसिल ने ‘स्टडी यूके एलुमनी अवॉर्ड्स 2026’ के 12वें संस्करण में वैश्विक प्रभाव डालने वाले यूके एलुमनी को सम्मानित किया.

भारत में आयोजित हुए स्टडी यूके एलुमनाई अवार्ड्स 2026, ब्रिटिश काउंसिल के पूर्व छात्रों को किया गया सम्मानित
स्टडी यूके एलुमनी अवॉर्ड्स 2026

ब्रिटिश काउंसिल ने हाल ही में बेंगलुरु में ‘स्टडी यूके एलुमनी अवॉर्ड्स 2026' के 12वें संस्करण का आयोजन किया, जिसमें दुनियाभर के यूके एलुमनी की उत्कृष्ट उपलब्धियों का जश्न मनाया गया. ये अवॉर्ड्स यूके की उच्च शिक्षा के उन पूर्व छात्रों पर पड़े प्रभाव और उनके द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में दिए गए महत्वपूर्ण योगदान को उजागर करते हैं. इस कार्यक्रम में ब्रिटिश काउंसिल की कंट्री डायरेक्टर (भारत) एलिसन बैरेट MBE और साउथ इंडिया की डायरेक्टर जनाका पुष्पनाथन शामिल हुईं, जिन्होंने उद्घाटन संबोधन दिया. कर्नाटक सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. एम.सी. सुधाकर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और उन्होंने इस साल के फाइनलिस्ट्स और विजेताओं को सम्मानित किया.

‘मेडिकल डायलॉग्स' अपनी स्थापना के बाद से ही मेडिकल न्यूज और फैक्ट-चेकिंग के क्षेत्र में एक मजबूत पहचान बना चुका है. इस प्लेटफॉर्म को गूगल न्यूज इनिशिएटिव, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और इंटरनेशनल फैक्ट-चेकिंग नेटवर्क (IFCN) जैसे वैश्विक संगठनों से भी मान्यता मिल चुकी है. सिंघानिया की शैक्षणिक पृष्ठभूमि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (LSE) से अर्थशास्त्र में MSc और वारविक बिजनेस स्कूल से फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स में MSc ने स्वास्थ्य संचार और पब्लिक पॉलिसी के लिए उनके नजरिए को मजबूत बनाया है.

‘स्टडी यूके एलुमनी अवॉर्ड्स' उन यूके एलुमनी की उपलब्धियों का सम्मान करते हैं, जिन्होंने नेतृत्व, नवाचार और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की प्रतिबद्धता दिखाई है. ये अवॉर्ड्स हर साल चार श्रेणियों में दिए जाते हैं: साइंस एंड सस्टेनेबिलिटी, कल्चर, क्रिएटिविटी एंड स्पोर्ट, सोशल एक्शन, और बिजनेस एंड इनोवेशन. अपनी स्थापना के बाद से ही ‘मेडिकल डायलॉग्स' भारत में मेडिकल गलत सूचनाओं के खिलाफ लड़ने और स्वास्थ्य पेशेवरों व आम जनता को प्रमाण-आधारित, भरोसेमंद जानकारी उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभा रहा है.

